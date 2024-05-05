Астон Вилла гостила у Брайтона на Амексе. Теоретически бирмингемцы могли позволить себе даже поражение, но был риск подпустить Тоттенхэм на дистанцию в один зачетный балл. Не очень хороший расклад, учитывая желание "вилланов" остаться в зоне ЛЧ.

Ливерпуль – Тоттенхэм: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – прощание с титулом или Лигой чемпионов

Команда Роберто Де Дзерби же просто хотела прервать 6-матчевую безвыигрышную серию. "Чайки" настроились, как следует, в отличие от соперника. Подопечные Унаи Эмери после феерического провала с Олимпиакосом (2:4) провели еще более бездарный поединок, нанеся 2 удара за 100 с лишним минут – против 15 у хозяев.

Еще один выстрел не пошел в статистику, ведь это был гол Гросса, который не засчитали из офсайда. На 86-й же минуте Брайтон заработал пенальти вследствие фола Консы против Адингра. Жоау Педро не смог пробить Ольсена с "точки", но сразу же сыграл на добивании – 1:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Роберто Де Дзерби празднует первую с 10 марта победу в АПЛ, а Унаи Эмери остается на четвертой позиции. Вот только Тоттенхэм отстает всего на семь очков – и у лондонцев еще две игры в запасе. Борьба за последнюю путевку в ЛЧ, похоже, продлится до конца.

Челси смял Вест Хэм и обошел МЮ – Мудрик отдал передасист, создал пачку моментов, хет-трик перекладины, шоу Джексона