В субботу состоялся ряд матчей 1/64 финала Кубка Испании, в которых право на выход в следующие стадии получили Вильярреал, Атлетико и Мальорка.

Кубок Испании 2022/23, 1/64 финала

Санта-Амалия – Вильяреал – 0:9

Голы: Кольядо, 31, Баэна, 35, Моралес, 36, Чуквуэзе, 47, 49, Коклен, 61, Морено, 74, 87, Капу, 80

Альмассан – Атлетико – 0:2

Голы: Корреа, 35, Фелиш, 63

Аутоль – Мальорка – 0:6

Голы: Бастидас, 16, 35, Гренье, 18, Анхель Родригес, 29, 72, Кадевере, 88

В первую очередь отметим победу Вильярреала над Санта-Амалией – "желтой субмарине" не хватило одного гола, чтобы сделать счет двусмысленным. Шикарно отыграл Чуквуэзе, оформивший двойной дубль (из голов и ассистов). Также дубль оформил и форвард Жерар Морено.

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Атлетико уверенно обыграл Альмасан. Корреа открыл счет во встрече на 35 минуте, добив удар Фелиша. Во втором тайме отличился уже сам Жоау, поставив точку во встрече.

Мальорка в своем поединке уничтожила Аутоль. Дубль Бастидаса и голы Гренье и Анхеля Родригеса уже сделали очень комфортным преимущество балеарцев, а после перерыва Анхель Родригес и Кадевере окончательно уничтожили соперника.

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