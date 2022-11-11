Кадис в матче 14-го тура Ла Лиги дал крутой бой Реалу на Сантьяго Бернабеу, но поражения не избежал (1:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Реал мощно прошел почти весь 2022-й год, но под конец мадридцы несколько посыпались. Снова потеряв Бензема, "королевский клуб" не смог переиграть Жирону (1:1) и потерпел поражение от Райо Вальекано (2:3). Барса воспользовалась подарками, вырвавшись в лидеры Примеры, поэтому в домашнем поединке с Кадисом "сливочные" не имели права на осечку.

Бензема до сих пор недоступен, однако после дисквалификации в состав Реала вернулся Кроос. Кроме того, Карло Анчелотти после фиаско с Райо оставил в запасе Карвахаля, выпустив Васкеса. Асенсио присел на скамейку, а в тройку атаки вновь поднялся Вальверде.

Кадис шел на предпоследней позиции, хотя за последние четыре тура "подводники" сумели разбить Атлетико и удержать ничью с Бетисом. К тому же, андалусийцы имели на воротах Ледесму, пробить которого всегда трудно. Словом, "бланкос" не могли ожидать легкой прогулки – и матч действительно оказался непростым. Уже на 11-й минуте Эспино едва не вывел гостей вперед ударом со штрафного метров с 30-ти. Мадридцев спасла перекладина.

Хозяева, конечно же, доминировали, владея мячом 70% времени, однако опасных моментов не возникало. Семь из восьми выстрелов "бланкос" до перерыва потянули всего на 0,25 ожидаемых голов. Тем не менее, восьмой оказался роковым для Кадиса – Кроос исполнил подачу с левого фланга, а Милитао спокойно её замкнул. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Восстановить статус-кво Кадис мог в начале второго тайма. Лосано на 53-й минуте выполнил шикарный заброс на левый угол вратарской, а Собрино пробил в касание. К сожалению для Рубена, Куртуа спас "сливочных".

В целом, второй тайм мало отличался от первого. Даже статистика была похожей. Реал, однако, существенно прибавил в продвижении мяча – атаки мадридцев стали более конкретными. Острых врываний в штрафную было больше, хотя количество ударов с периметра не изменилось (по два за каждые 45 минут). Несколько хороших атак подопечные Карло Анчелотти запороли сугубо из-за индивидуального исполнения.

Тем не менее, на 70-й минуте преимущество хозяев таки вылилось во второй гол. Он пришел в результате трех подряд угловых – последний из них завершился удачным отскоком на ногу Кроосу. Тони мощным ударом запустил мяч в левый нижний угол ворот Ледесмы. 2:0!

На 79-й Реал мог и разгром устроить вследствие врывания Винисиуса на левый край штрафной – бразилец вытащил на себя трёх защитников и голкипера, покатив мяч под удар Модричу. Впрочем, Лука с метра умудрился не попасть, за что мгновенно прилетело наказание.

На 82-й минуте Бонгонда влетел на левый край штрафной и пробил в ближний угол. Выстрел не был сложным, но Куртуа не смог зафиксировать мяч в руках. Добивание от Негредо бельгиец ещё вытащил, однако тут же по воротам бахнул экс-карпатовец Перес – 2:1!

В компенсированное же время Эспино мог шокировать Сантьяго Бернабеу, приняв заброс на левый угол вратарской и пробив головой в ближнюю девятку. К сожалению для гостей, мяч пролетел над каркасом. В итоге, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Реала. Перед паузой на ЧМ-2022 "сливочные" сократили отставание от Барселоны до двух очков.