Журналисты дали оценку каждому игроку первой команды мадридцев. Больше всего (9) получили Винисиус Жуниор, Феде Вальверде и Тони Кроос. Худшими признали Мариано Диаса и Эдена Азара – по 1 баллу. Тибо Куртуа поставили 5, а Андрею Лунину – 7.

Луни н получил мастер-класс от чемпиона мира – видео

"Лунин выполнил роль замены Куртуа. Травма бельгийца заставила его оказаться в центре внимания. Он хорошо себя проявил в важных матчах, например, в Эль Класико (победа "бланкос" 3:1 – прим .), и продемонстрировал, что может быть гарантированным запасным вратарем", – говорится в статье MD .

В этом сезоне Андрей провел 6 подряд игр за Реал, в которых пропустил 4 гола и совершил 13 сейвов.