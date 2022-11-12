Лучше, чем Куртуа: издание из Барселоны оценило игру Лунина в первой части сезона
Каталонское издание Mundo Deportivo подытожило летне-осеннюю часть кампании 2022/23 для Реала.
Журналисты дали оценку каждому игроку первой команды мадридцев. Больше всего (9) получили Винисиус Жуниор, Феде Вальверде и Тони Кроос. Худшими признали Мариано Диаса и Эдена Азара – по 1 баллу. Тибо Куртуа поставили 5, а Андрею Лунину – 7.
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"Лунин выполнил роль замены Куртуа. Травма бельгийца заставила его оказаться в центре внимания. Он хорошо себя проявил в важных матчах, например, в Эль Класико (победа "бланкос" 3:1 – прим.), и продемонстрировал, что может быть гарантированным запасным вратарем", – говорится в статье MD.
В этом сезоне Андрей провел 6 подряд игр за Реал, в которых пропустил 4 гола и совершил 13 сейвов.
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