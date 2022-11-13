В суботу відбулась ціла низка матчів 1/64 фіналу Кубка Іспанії, в яких право на вихід до наступних стадій здобули Вільяреал, Атлетіко та Мальорка.

Кубок Іспанії 2022/23, 1/64 фіналу

Санта-Амалія – Вільяреал – 0:9

Голи: Кольядо, 31, Баена, 35, Моралес, 36, Чуквуєзе, 47, 49, Коклен, 61, Морено, 74, 87, Капу, 80

Альмасан – Атлетіко – 0:2

Голи: Корреа, 35, Феліш, 63

Аутоль – Мальорка – 0:6

Голи: Бастідас, 16, 35, Греньє, 18, Анхель Родрігес, 29, 72, Кадевере, 88

В першу чергу відзначимо перемогу Вільяреала над Санта-Амалією – "жовтій субмарині" не вистачило одного гола, аби зробити рахунок двозначним. Шикарно відіграв Чуквуєзе, який оформив подвійний дубль (з голів та асистів). Також дубль оформив і форвард Жерар Морено.

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Атлетіко впевнено переграв Альмасан. Корреа відкрив рахунок у зустрічі на 35 хвилині, добивши удар Феліша. В другому таймі відзначився вже сам Жоау, поставивши крапку в зустрічі.

Мальорка в своєму поєдинку знищила Аутоль. Дубль Бастідаса та голи Греньє і Анхеля Родрігеса вже зробили дуже комфортною перевагу балеарців, а по перерві Анхель Родрігес та Кадевере остаточно знищили суперника.

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