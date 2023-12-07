В перенесенном матче Лиги Европы в группе F Вильярреал принимал Маккаби из Хайфы. "Желтая субмарина" уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира – оставалось лишь решить с какого места. В свою очередь израильтяне в турнирной таблице шли последними, имея в своем активе 1 очко. Первая же дуэль между этими командами на Кипре завершилась победой испанцев 1:2.

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Комесанья мог выводить хозяев вперед уже в дебюте встречи, но замкнул подачу с углового впритирку со штангой. Вскоре Бреретон размочил счет, но VAR зафиксировал офсайд и взятие ворот было отменено. Дважды испанцы требовали пенальти (в середине тайма и сразу после перерыва), но арбитр оставался неумолимым. В конце концов, несмотря на сумасшедшее преимущество, "желтая субмарина" так и не смогла забить, расписав безголевую ничью.

Как следствие, Вильярреал набрал 10 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы, Маккаби с 2-мя пунктами последний. В последнем туре испанцы поборются с Ренном за лидерство в группе (в копилке французов 12 баллов), а израильтяне в дуэли с Панатинаикосом будут решать, кто весной продолжит выступления в Лиге конференций.

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