В этом сезоне каталонская Жирона продолжает бить рекорды. Команде Мичела за первые 15 туров удалось набрать 38 баллов, что является лучшим стартом за всю 94-летнюю историю "бело-красных".

Лунин тайно продлил контракт с Реалом – сенсация от инсайдера

В субботнем матче Жирона одержала очередную волевую победу (лучший показатель в Ла Лиге) над Валенсией (2:1). Принес три очка каталонцам ветеран Кристиано Стуани, оформив дубль в ворота "летучих мышей". 37-летний уругваец вышел на поле со скамейки запасных и едва ли не впервые Мичел одновременно оставил на поле сразу двух форвардов: собственно Стуани и Артема Довбика. После 15-ти туров Жирона и Реал набрали одинаковое количество очков, но мадридцы опережают скромный клуб по дополнительным показателям.

Что касается судьбы Андрея Лунина в Реале, то он, скорее всего, покинет команду следующим летом, а вот в зимнее трансферное окно украинца не собираются отпускать.