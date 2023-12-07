У грі 3-го туру групового етапу Ліги Європи Маккабі на виїзді розійшовся миром з Вільяреалом (0:0). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У перенесеному матчі Ліги Європи у групі F Вільяреал приймав Маккабі з Хайфи. "Жовта субмарина" вже забезпечила собі вихід у плей-офф турніру – залишалось лише вирішили з якого місця. Натомість ізраїльтяни у турнірній таблиці йшли останніми, маючи у своєму доробку 1 очко. Перша ж дуель між цими командами на Кіпрі завершилась перемогою іспанців 1:2.

Лунін отримав новий варіант у Іспанії – Реал стає на заваді трансферу

Комесанья міг виводити господарів вперед вже в дебюті зустрічі, але замкнув подачу з кутового впритирку зі стійкою. За трохи Бреретон розмочив рахунок, але VAR зафіксував офсайд і взяття воріт було скасовано. Двічі іспанці вимагали пенальті (в середині тайму і одразу по перерві), але арбітр залишався невблаганним. Зрештою, попри божевільну перевагу, "жовта субмарина" так і не змогла забити, розписавши безгольову нічию.

Як наслідок, Вільяреал набрав 10 очок і залишився на другій сходинці турнірної таблиці, Маккабі з 2-ма пунктами останній. В останньому турі іспанці поборються з Ренном за лідерство у групі (у скарбничці французів 12 балів), а ізраїльтяни у дуелі з Панатінаїкосом вирішуватимуть, хто весною продовжить виступи у Лізі конференцій.

Циганков спантеличив іспанські ЗМІ, Довбик у несподіваному дуеті, фінальний вердикт Луніну