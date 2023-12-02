Вратарь Реала Андрей Лунин может остаться в испанском первенстве, но уже не в составе мадридцев.

Вильяреал в поисках вратаря снова обратил внимание на Лунина и хочет подписать украинца уже зимой, сообщает Okdiario.

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Реал же не готов отпускать Андрея посреди сезона, хотя Анчелотти дал понять, что не рассчитывает на него. Когда Кепа и Куртуа восстановятся, то Лунин станет лишь третьим голкипером команды. Контракт украинца с Мадридом действует до лета 2024-го года.

Добавим, что Лунин сыграл за Реал в 6 матчах этого сезона, в 3 из которых сохранил свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 5 млн евро.

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