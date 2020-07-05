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Вильярреал – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

5 июля 22:55 - Читати українською
Вильярреал – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Вильярреал – Барселона: стартовые составы на матч Ла Лиги

Вильярреал в рамках 34-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

Матч 34-го тура чемпионата Испании Вильярреал – Барселона начался в 23:00 по киевскому времени. Каталонцы отстают от Реала на на семь очков, поэтому права на осечку у них больше нет – "блаугранас" нужна лишь победа. "Жёлтая субмарина" после карантина идёт без поражений, выиграв шесть матчей из семи, и находится в трёх зачетных баллах от зоны ЛЧ. Таким образом, очная встреча этих команд принимает характер особенно важной.

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Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено – Чуквуезе, Замбо-Ангисса, Иборра, Касорла – Х. Морено, Алькасер

Запасные: Фернандес, Кинтилья, Чакла, Пенья, Сориано, Морланес, Онтиверос, Гомес, Лосано, Тригерос, Ниньо, Бакка

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Видаль – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Куэнка, Морер, Араухо, Пуч, Кольядо, Артур, Ракитич, Мончу, Брейтвейт, Фати

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