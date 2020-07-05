Вильярреал – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Вильярреал в рамках 34-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 34-го тура чемпионата Испании Вильярреал – Барселона начался в 23:00 по киевскому времени. Каталонцы отстают от Реала на на семь очков, поэтому права на осечку у них больше нет – "блаугранас" нужна лишь победа. "Жёлтая субмарина" после карантина идёт без поражений, выиграв шесть матчей из семи, и находится в трёх зачетных баллах от зоны ЛЧ. Таким образом, очная встреча этих команд принимает характер особенно важной.

"Я не буду защищать Месси", – легенда Барселоны попытался найти виновных в кризисе каталонцев

Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено – Чуквуезе, Замбо-Ангисса, Иборра, Касорла – Х. Морено, Алькасер

Запасные: Фернандес, Кинтилья, Чакла, Пенья, Сориано, Морланес, Онтиверос, Гомес, Лосано, Тригерос, Ниньо, Бакка

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Видаль – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Куэнка, Морер, Араухо, Пуч, Кольядо, Артур, Ракитич, Мончу, Брейтвейт, Фати

Барселона расписала ничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабый матч в исполнении Месси