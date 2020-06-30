"Я не буду защищать Месси", – легенда Барселоны попытался найти виновных в кризисе каталонцев

Легендарный форвард Барсы Лобо Карраско разбирался в последних провалах действующего чемпиона Испании.

"Проблема не в Месси. Если бы я видел, что Месси может дать клубу больше, я бы так и сказал. Поэтому не стоит делать его виновным.

Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео

Но я не защищаю его, хотя и вижу, что он стал более человечным. Однако ранее он вытворял с мячом что-то невероятное, а сейчас допускает ошибки там, где раньше он их не допускал", – заявил Карраско для El Chiringuito.

Напомним, после рестарта сезона Барса потеряла 4 очка в Ла Лиге и пропустила Реал на вершину турнирной таблицы. По информации СМИ, в лагере каталонского клуба есть конфликт между игроками и главным тренером Кике Сетьеном.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд