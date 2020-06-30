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"Я не буду защищать Месси", – легенда Барселоны попытался найти виновных в кризисе каталонцев

18:44 - Читати українською
"Я не буду защищать Месси", – легенда Барселоны попытался найти виновных в кризисе каталонцев
Бускетс, Месси, Суарес / Фото AS

Легендарный форвард Барсы Лобо Карраско разбирался в последних провалах действующего чемпиона Испании.

"Проблема не в Месси. Если бы я видел, что Месси может дать клубу больше, я бы так и сказал. Поэтому не стоит делать его виновным.

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Но я не защищаю его, хотя и вижу, что он стал более человечным. Однако ранее он вытворял с мячом что-то невероятное, а сейчас допускает ошибки там, где раньше он их не допускал", – заявил Карраско для El Chiringuito.

Напомним, после рестарта сезона Барса потеряла 4 очка в Ла Лиге и пропустила Реал на вершину турнирной таблицы. По информации СМИ, в лагере каталонского клуба есть конфликт между игроками и главным тренером Кике Сетьеном.

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