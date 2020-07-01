Барселона расписала ничью с Атлетико в скандальном матче с тремя пенальти – каталонцы упустили шанс обойти Реал

Центральный матч 33-го тура Ла Лиги между Барселоной и Атлетико победителя не выявил.

Барса перед матчем против Атлетико отставала от Реала на два очка, причём мадридцы свой поединок должны провести в четверг. Допускать осечку каталонцы не имели права, но и набирать очки было трудно – СМИ после ничьей с Сельтой смаковали эпизоды открытого игнорирования Сетьена со стороны Месси, да и сам Кике мог быть уволен в случае поражения "матрасникам". Возможно, именно поэтому место в старте наконец-то получил Рики Пуч.

Несмотря на все трудности, "блаугранас" активно начали встречу, уже на 2-й минуте проверив на бдительность Облака – это Суарес получил пас от Пуча и пробил в касание в руки голкиперу. Атлетико огрызнулся на 6-й подачей со штрафного, которую едва не замкнули Диего Коста и Льоренте. Еще за две минуты Ракитич обокрал Партея и нанёс мощный удар метров с 22-х – Облак парировал. Мадридцы огрызались контратаками, Барса также активно шла вперёд, и, в конце концов, на 12-й минуте заработала в стандарт на правом фланге. Диего Коста выбил подачу с него на угловой, а навес с углового неожиданно переправил в собственные ворота – форвард "замкнул" спиной к воротам задней частью ноги. 1:0!

Счастье Барселоны продолжалось недолго. Уже на 15-й минуте Карраско в полном одиночестве прорвался по левому флангу на край штрафной, убрал Видаля и получил ногой в колено. Арбитр назначил пенальти, Диего Коста пробил в правый угол – тер Штеген парировал! Впрочем, в эпизод вмешался VAR, который заметил выход Марка-Андре из ворот до удара. Пенальти пришлось перебивать – на этот раз стрелял Льоренте. 1:1.

Вернуть преимущество в счёте на 22-й минуте мог Месси, вошедший на границу штрафной и красиво закрутил мяч в дальнюю девятку – аргентинцу до гола не хватило считанных сантиметров. Фактически, это был последний момент в последующие 20 минут. В дальнейшем Атлетико прочно закрылся и время от времени вылетал в контратаки без завершения, а Барса кружилась на чужой трети поля, иногда пробивая в защитников или куда-то в сторону от ворот. Только на 43-й минуте тишину нарушил Месси, выстреливший со штрафного под перекладину – мяч немного срикошетил и ушел в противоход Облаку, но тот в последний момент успел парировать.

Первый тайм завершился вничью, а уже через две минуты после начала второго Барса получила право на пенальти за опрометчивый фол Фелипе против Семеду. Месси решил исполнить "паненку" – 2:1! Впрочем, дожать мадридцев не удалось; в последующие 10 минут на поле вообще ничего не произошло, кроме удара головой в исполнении Косты мимо ворот. После 60-й минуты все уже ждали замен, ведь игра окончательно остановилась – и тут Феррейра Карраско неожиданно ворвался на левый край штрафной и упал. Арбитр назначил пенальти якобы за фол со стороны Семеду, хотя на повторах его не видно. Сауль с "точки" пробил в правый угол – тер Штеген был близок к сейву, но мяч прошил его руки. 2:2!

В последующие 20 минут команды обменялись двумя неострыми ударами со средней дистании в исполнении Видаля (мимо) и Фелиша (в руки Облаку), большую часть времени занимаясь позиционной борьбой и загрузкой мяча в штрафной банальными кроссами. Был также спорный эпизод на 68-й минуте, когда при борьбе за подачу с углового Фелипе явно насел на Пике, но арбитр не назначил пенальти. Вот, в принципе, и все интересные события в середине второго тайма. Даже замен было немного – Сетьен снял Ракитича и выпустил Роберто, а Симеоне сменил Косту на Морату и Льоренте на Фелиша.

В эндшпиле встречи Сетьен пошёл ва-банк, сняв Бускетса и бросив в бой Фати, а на компенсированное время и Гризманна. За это время Барселона создала ровно ноль моментов – ну, не считать же моментом очень неточный удар Бускетса головой на 82-й минуте и неудачную попытку замыкания подачи в исполнении Фати на 87-й. Атлетико также мало что создавал, но всё равно выглядел острее: на 90-й Партей из-за пределов штрафной неплохо пробил мимо правой штанги, а на 90+3-й Лемар выскочил один на один с тер Штегеном – впрочем, Тома неудачно обработал мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2. Барселона не смогла догнать Реал, оставшись на второй позиции с отставанием от "сливочных" в одно очко.