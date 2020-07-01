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Барселона расписала ничью с Атлетико в скандальном матче с тремя пенальти – каталонцы упустили шанс обойти Реал

01:03 - Читати українською
Барселона расписала ничью с Атлетико в скандальном матче с тремя пенальти – каталонцы упустили шанс обойти Реал

Центральный матч 33-го тура Ла Лиги между Барселоной и Атлетико победителя не выявил.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

Барса перед матчем против Атлетико отставала от Реала на два очка, причём мадридцы свой поединок должны провести в четверг. Допускать осечку каталонцы не имели права, но и набирать очки было трудно – СМИ после ничьей с Сельтой смаковали эпизоды открытого игнорирования Сетьена со стороны Месси, да и сам Кике мог быть уволен в случае поражения "матрасникам". Возможно, именно поэтому место в старте наконец-то получил Рики Пуч.

Несмотря на все трудности, "блаугранас" активно начали встречу, уже на 2-й минуте проверив на бдительность Облака – это Суарес получил пас от Пуча и пробил в касание в руки голкиперу. Атлетико огрызнулся на 6-й подачей со штрафного, которую едва не замкнули Диего Коста и Льоренте. Еще за две минуты Ракитич обокрал Партея и нанёс мощный удар метров с 22-х – Облак парировал. Мадридцы огрызались контратаками, Барса также активно шла вперёд, и, в конце концов, на 12-й минуте заработала в стандарт на правом фланге. Диего Коста выбил подачу с него на угловой, а навес с углового неожиданно переправил в собственные ворота – форвард "замкнул" спиной к воротам задней частью ноги. 1:0!

Счастье Барселоны продолжалось недолго. Уже на 15-й минуте Карраско в полном одиночестве прорвался по левому флангу на край штрафной, убрал Видаля и получил ногой в колено. Арбитр назначил пенальти, Диего Коста пробил в правый угол – тер Штеген парировал! Впрочем, в эпизод вмешался VAR, который заметил выход Марка-Андре из ворот до удара. Пенальти пришлось перебивать – на этот раз стрелял Льоренте. 1:1.

Вернуть преимущество в счёте на 22-й минуте мог Месси, вошедший на границу штрафной и красиво закрутил мяч в дальнюю девятку – аргентинцу до гола не хватило считанных сантиметров. Фактически, это был последний момент в последующие 20 минут. В дальнейшем Атлетико прочно закрылся и время от времени вылетал в контратаки без завершения, а Барса кружилась на чужой трети поля, иногда пробивая в защитников или куда-то в сторону от ворот. Только на 43-й минуте тишину нарушил Месси, выстреливший со штрафного под перекладину – мяч немного срикошетил и ушел в противоход Облаку, но тот в последний момент успел парировать.

Первый тайм завершился вничью, а уже через две минуты после начала второго Барса получила право на пенальти за опрометчивый фол Фелипе против Семеду. Месси решил исполнить "паненку" – 2:1! Впрочем, дожать мадридцев не удалось; в последующие 10 минут на поле вообще ничего не произошло, кроме удара головой в исполнении Косты мимо ворот. После 60-й минуты все уже ждали замен, ведь игра окончательно остановилась – и тут Феррейра Карраско неожиданно ворвался на левый край штрафной и упал. Арбитр назначил пенальти якобы за фол со стороны Семеду, хотя на повторах его не видно. Сауль с "точки" пробил в правый угол – тер Штеген был близок к сейву, но мяч прошил его руки. 2:2!

В последующие 20 минут команды обменялись двумя неострыми ударами со средней дистании в исполнении Видаля (мимо) и Фелиша (в руки Облаку), большую часть времени занимаясь позиционной борьбой и загрузкой мяча в штрафной банальными кроссами. Был также спорный эпизод на 68-й минуте, когда при борьбе за подачу с углового Фелипе явно насел на Пике, но арбитр не назначил пенальти. Вот, в принципе, и все интересные события в середине второго тайма. Даже замен было немного – Сетьен снял Ракитича и выпустил Роберто, а Симеоне сменил Косту на Морату и Льоренте на Фелиша.

В эндшпиле встречи Сетьен пошёл ва-банк, сняв Бускетса и бросив в бой Фати, а на компенсированное время и Гризманна. За это время Барселона создала ровно ноль моментов – ну, не считать же моментом очень неточный удар Бускетса головой на 82-й минуте и неудачную попытку замыкания подачи в исполнении Фати на 87-й. Атлетико также мало что создавал, но всё равно выглядел острее: на 90-й Партей из-за пределов штрафной неплохо пробил мимо правой штанги, а на 90+3-й Лемар выскочил один на один с тер Штегеном – впрочем, Тома неудачно обработал мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2. Барселона не смогла догнать Реал, оставшись на второй позиции с отставанием от "сливочных" в одно очко.

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Главное Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания Барселона - Атлетико Атлетико Атлетико
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