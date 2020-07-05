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Вільяреал – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

5 липня 22:55 - Читать на русском
Вільяреал – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Вільяреал – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Вільяреал в рамках 34-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луїс Суарес 20’
Антуан Грізманн 45’
Ансу Фаті 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луїс Суарес
45’ Антуан Грізманн
87’ Ансу Фаті

Матч 34-го туру чемпіонату Іспанії Вільяреал – Барселона розпочався о 23:00 за київським часом. Каталонці відстають від Реала вже на сім очок, тож права на осічку в них більше немає – "блаугранас" потрібна лише перемога. "Жовта субмарина" після карантину йде без поразок, вигравши шість матчів із семи, та перебуває в трьох залікових балах від зони ЛЧ. Таким чином, очна зустріч цих команд приймає характер особливо важливої.

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Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Вільяреал: Асенхо – Гаспар, Альбіоль, Торрес, А. Морено – Чуквуезе, Замбо-Ангісса, Іборра, Касорла – Х. Морено, Алькасер

Запасні: Фернандес, Кінтілья, Чакла, Пенья, Соріано, Морланес, Онтіверос, Гомес, Лосано, Трігерос, Ніньйо, Бакка

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Відаль – Мессі, Суарес, Грізманн

Запасні: Нето, Пенья, Куенка, Морер, Араухо, Пуч, Кольядо, Артур, Ракітіч, Мончу, Брейтвейт, Фаті

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Вільяреал - Барселона Барселона Барселона Іспанія Вільяреал Вільяреал
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