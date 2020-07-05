Вільяреал – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Вільяреал в рамках 34-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 34-го туру чемпіонату Іспанії Вільяреал – Барселона розпочався о 23:00 за київським часом. Каталонці відстають від Реала вже на сім очок, тож права на осічку в них більше немає – "блаугранас" потрібна лише перемога. "Жовта субмарина" після карантину йде без поразок, вигравши шість матчів із семи, та перебуває в трьох залікових балах від зони ЛЧ. Таким чином, очна зустріч цих команд приймає характер особливо важливої.

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Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Вільяреал: Асенхо – Гаспар, Альбіоль, Торрес, А. Морено – Чуквуезе, Замбо-Ангісса, Іборра, Касорла – Х. Морено, Алькасер

Запасні: Фернандес, Кінтілья, Чакла, Пенья, Соріано, Морланес, Онтіверос, Гомес, Лосано, Трігерос, Ніньйо, Бакка

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Відаль – Мессі, Суарес, Грізманн

Запасні: Нето, Пенья, Куенка, Морер, Араухо, Пуч, Кольядо, Артур, Ракітіч, Мончу, Брейтвейт, Фаті

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