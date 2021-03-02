"Если говорить о Вильярреале объективно, то это достаточно серьезная команда, и она ближе к проходу дальше, чем Динамо. Но я не хочу сказать, что киевляне не дадут бой. Они будут биться.

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Сейчас выступление Динамо в еврокубках оценивается, как хороший результат. Вильярреал – это не топ-команда, но будет очень трудно. Там можно весь матч отбирать мяч. Но Динамо умеет терпеть", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, именно Вильярреал стал соперником киевлян в 1/8 финала Лиги Европы. Первое противостояние между украинской и испанской командами запланировано на 11 марта в Киеве, ответный матч состоится ровно через неделю.

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