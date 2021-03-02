"Якщо говорити про Вільяреал об'єктивно, то це досить серйозна команда і вона ближче до проходу далі, ніж Динамо. Але я не хочу сказати, що кияни не дадуть бій. Вони будуть битися.

Вільяреал поступився вдома Атлетіко – суперник Динамо продовжує вільне падіння з жахливою серією

Зараз виступ Динамо в єврокубках оцінюється, як хороший результат. Вільярреал – це не топ-команда, але буде дуже важко. Там можна весь матч відбирати м'яч. Але Динамо вміє терпіти", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, саме Вільяреал став суперником киян у 1/8 фіналу Ліги Європи. Перше протистояння між українською та іспанською командами заплановане на 11 березня у Києві, матч-відповідь відбудеться рівно через тиждень.

"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки