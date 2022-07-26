"Желтая субмарина" очень хочет вернуть Джованни Ло Чельсо, но у него есть варианты.

Вильяреал вступил в прямые переговоры с Тоттенхэмом по трансферу Джованни Ло Чельсо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 26-летний хавбек сборной Аргентины в прошлом сезоне уже выступал за "подводников" на правах аренды – теперь испанцы попытаются его выкупить.

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Унаи Эмери определил Ло Чельсо в качестве приоритетного приобретения на летнее трансферное окно. Переговоры продолжаются, однако Вильярреалу необходимо спешить. На футболиста претендует ряд других клубов – в частности, большой интерес проявляют в Италии.

В спаррингах Тоттенхэма этим летом аргентинец не сыграл ни минуты. В предыдущем сезоне он провел 22 матча в составе "желтой субмарины", став полуфиналистом Лиги чемпионов. В составе сборной Ло Чельсо выиграл Кубок Америки.

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