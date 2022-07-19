Вильяреал пытается усилить линию атаки прославленным нападающим, у которого пока нет работы.

По информации Marca, Унаи Эмери требует от Вильяреала подписания Эдинсона Кавани. Руководство согласилось с тренером и даже достигло устной договоренности с форвардом, но переходу мешает Пако Алькасер.

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Боссы "желтой субмарины" уверяют, что без продажи Алькасера ​​подписание уругвайца невозможно. Издание сообщает, что в услугах Пако заинтересована Сельта.

В настоящее время экс-нападающий Палермо, Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед остается без клуба. Вильярреалу необходимо спешить, ведь 35-летний уругваец был близок к переходу в Фенербахче. Впрочем, сейчас вероятность этого трансфера снизилась, ведь турки взяли на его позицию Хариса Сеферовича.

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