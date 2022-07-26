Тренерский штаб Реала во главе с Карло Анчелотти окончательно разочаровался в перспективах 28-летнего Мариано Диаса (11 матчей и 1 гол в прошлом сезоне). Доминиканец имеет несколько предложений от других клубов, но готов сидеть в запасе Реала без игрового времени.

Роналду лично умолял Переса вернуть его в Реал – унизительный ответ подтолкнул звезду к неслыханной мести.

Во время предсезонной подготовки нападающий тоже не впечатлил наставника. Дошло до того, что в Мадриде готовы выплатить нападающему всю зарплату за последний год контракта, чтобы избавиться от него. На его место клуб готов подписать другого исполнителя.

Ранее Анчелотти заявлял, что больше в Мадриде новичков не будет, но теперь королевский клуб ищет нападающего, который готов посидеть под Каримом Бензема, но одновременно способен забить хотя бы 10 голов за сезон. Об этом сообщает AS.