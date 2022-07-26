"Жовта субмарина" дуже хоче повернути Джованні Ло Чельсо, але у нього є варіанти.

Вільяреал вступив у прямі перемовини з Тоттенхемом щодо трансферу Джованні Ло Чельсо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 26-річний хавбек збірної Аргентини у минулому сезоні вже виступав за "підводників" на правах оренди – тепер іспанці спробують його викупити.

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Унаї Емері визначив Ло Чельсо в якості пріоритетного придбання на літнє трансферне вікно. Переговори тривають, однак Вільяреалу необхідно поспішати. На футболіста претендує ряд інших клубів – зокрема, значний інтерес проявляють в Італії.

У спарингах Тоттенхема цього літа аргентинець не зіграв жодної хвилини. У попередньому сезоні він провів 22 матчі в складі "жовтої субмарини", ставши півфіналістом Ліги чемпіонів.

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