Реал Сосьедад перед началом тура отставал от зоны ЛЧ аж на 11 очков. Фактически, это означает конец борьбы за топ-4, хотя теоретически можно попасть в турнир и с пятого места – вот только Ла Лига вряд ли получит этот бонус. Да и баскам до нее не хватало аж 9 очков.

Яремчук на этой неделе не будет играть – матч Валенсии перенесли, объявлен трехдневный траур

Впрочем, сдаваться рано, поэтому подопечные Иманола Альгуасила должны были любой ценой побеждать Вильяреал. Тем более, что матч проходил на родной "Аноэте". К сожалению для хозяев, у них сразу все пошло наперекосяк – уже на 7-й минуте из-за травмы пришлось снимать Барренечеа, а на 17-й Комесанья вколотил гол в ворота Сосьедада.

Отыграться до перерыва "королевскому клубу" не удалось, а ровно через минуту после возобновления игры Комесанья ошарашил басков дублем. 0:2! Неплохо, как для четырех ударов по воротам (всего же левантийцы нанесли пять).

"Чурри-урдин" же нанесли аж 20 выстрелов – впрочем, размочить счет удалось аж на 86-й минуте усилиями Мерино. 1:2! Времени на камбэк хватало, однако подопечные Марселино смогли продержаться до финального свистка. На 5-й компенсированной минуте Серлот еще и добил басков третьим голом (кстати, норвежец отличился в воротах бывшего клуба).

Вильяреал отпраздновал победу. "Желтая субмарина" довела беспроигрышную серию до шести матчей, набрала 29 очков и оторвалась от зоны вылета на комфортные 12 пунктов. Реал Сосьедад же остался шестым, почти потеряв надежды на топ-4.

"Реал немного выпендривается, а я не такой": Азар – о киоске с бургерами, лишнем весе и желании жить в горах с овцами