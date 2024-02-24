Реал Сосьєдад перед початком туру відставав від зони ЛЧ аж на 11 очок. Фактично, це означає кінець боротьби за топ-4, хоча теоретично можна потрапити у турнір і з п'ятого місця – от тільки Ла Ліга навряд чи отримає цей бонус. Та і баскам до неї не вистачало аж 9 очок.

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Втім, здаватися зарано, тож підопічні Іманола Альгуасіла мали за будь-яку ціну перемагати Вільяреал. Тим паче, що матч проходив на рідній "Аноеті". На жаль для господарів, у них одразу все пішло шкереберть – вже на 7-й хвилині через травму довелося знімати Барренечеа, а на 17-й Комесанья вколотив гол у ворота Сосьєдада.

Відігратись до перерви "королівському клубу" не вдалося, а рівно за хвилину після відновлення гри Комесанья ошелешив басків дублем. 0:2! Непогано, як для чотирьох ударів по воротах (всього ж левантійці завдали п'ять).

"Чуррі-урдін" же завдали аж 20 пострілів – втім, розмочити рахунок вдалося аж на 86-й хвилині зусиллями Меріно. 1:2! Часу на камбек вистачало, однак підопічні Марселіно змогли протриматись до фінального свистка. На 5-й компенсованій хвилині Сьорлот ще й добив басків третім голом (до речі, норвежець відзначився у воротах колишнього клубу).

Вільяреал відсвяткував перемогу. "Жовта субмарина" довела безпрограшну серію до шести матчів, набрала 29 очок і відірвалася від зони вильоту на комфортні 12 пунктів. Реал Сосьєдад же залишився шостим, майже втративши надії на топ-4.

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