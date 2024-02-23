В четверг, 22 февраля, в Валенсии произошла трагедия – сгорело 14-этажное жилое здание. Предварительно известно о четырех погибших, а около двух десятках раненых. В регионе объявлен трехдневный траур.

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Валенсийские футбольные клубы также отреагировали на события, попросив перенести их матчи ближайшего уикенда. И соперники, и Ла Лига пошли навстречу, новые даты матчей будут объявлены позже, сообщает пресс-служба лиги.

Стоит заметить, что в субботу Валенсия нашего Романа Яремчука должна была играть на выезде против Гранады в рамках Ла Лиги, а Леванте в пятницу должен был принимать Андорру в розыгрыше Сегунды. Именно эти два матча организаторы перенесли на резервные даты.

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