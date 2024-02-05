– У вас є можливість пережити момент вашої кар'єри. Який би ви обрали?

– Ого! Мій перший професійний матч з Ліллем проти Нансі (0:2, 24 листопада 2007 року, 15-й тур Л1). Саме тоді все почалося. Було холодно.

– Отже, повернувшись на лаву запасних у Марсель Піко, що ви відчуваєте?

– Мені 16 (16 років, 10 місяців і 17 днів), тому я навіть не думаю про гру. Немає ніякого тиску. Футбол – це легко, тому що в моїй голові я думаю, що все легко. За день до того, як мені сказали "ти вийдеш", я був такий щасливий. Ми програвали, і я вийшов, номер 33, без імені на футболці. Для мене футбол завжди був тим самим: насолода, дарувати і отримувати задоволення, у товариських матчах і півфіналах чемпіонату світу. Це був мій шлях і моя ідентичність.

– Була впевненість у собі, яку ви сприймали як належне, але був й інший бік, трохи бунтарський...

– Це дратувало людей, коли я тільки починав, і я можу це зрозуміти. Але не забуваймо: це було майже двадцять років тому, інше покоління, інше мислення. Приїжджати з такою самовпевненістю не схвалювалося, це не дуже добре закінчилося. У Франції багато говорять про покоління 87-го року, і це було трохи схоже на Бензема та інших. Зараз усе інакше. Я аплодую 16-річному хлопцеві, який приходить і каже: "Гей, дайте мені м'яч, і я пройду повз вас усіх". Знімаю перед ним капелюха! Повага.

Матьє Дебюши, Сердік Бесейя, Еден Азар в Ліллі, фото: J.-B. Autissier/Panoramic

– Чи можна вважати вас претензійним?

– Навіть трохи гівняним, я думаю. Я приїжджав, навіть не зав'язував шнурки і казав: "Давай, все нормально". Тоді вони побачили. Перш за все, вони побачили, що я не розмовляю попусту. "Дай мені м'яч", добре, бам, бам, гол! Хлопці кажуть: "Вау". Зрештою, що було найважливішим? Ти молодець, ти виграв, ти отримав премію, всі щасливі. У мене була така "мені пофіг" сторона, це маленьке лайно на полі, але за його межами я був поважним. Я не був баламутом у роздягальні. Я сміявся з усіма. Ви знаєте історії. Кілька разів вони давали мені зрозуміти: "Будь обережним, ти молодий"...

– Що за ці шістнадцять років вас найбільше вразило?

– Спілкування між нами, гравцями, і людьми. Обмін емоціями. Виграні матчі та титули. Ти бачиш щасливих уболівальників. На вулиці навіть люди з Марселя та Парижа кажуть мені: "Ого, Лілль тоді був класним! Те ж саме в Лондоні з фанатами Арсенала: "Азар, це було чудово". Вони люблять футбол.

– Ваша найкраща дія?

– Не можу пригадати. З Ліллем, гол у ворота Сент-Етьєна (3:1, 10 вересня 2011 року), проскочивши між гравцями, я забив правою ногою. З Вест Хемом (2:0, 8 квітня 2019 року), з Челсі, трохи те ж саме в невеликому просторі. У Ліверпулі (2:1, 26 вересня 2018 року)... Це голи, які представляють мене. А дальній удар у ворота Марселя (2:1, 6 березня 2011 року) – це не мій стиль. Коли я дивився відео з гравцями, мені було начхати на дальні удари.

– Чи доводилося стикатися з поганими хлопцями?

– У Прем'єр-лізі – непогані, але вони поважали гру. В Іспанії вони зліші, зліші. Трохи наступають на тебе і кажуть: "Я не навмисно". У Франції був Сулейман Діавара. Він був страшний. Я бачив його знову з Вар'єте, він хороший. Але на полі...

– Ви відчували стрес через футбол?

– Хороший стрес, пов'язаний з матчем і хвилюванням. Насправді, я був більш напружений наприкінці, коли грав менше. Треба було грати, треба було показувати. Не знаю, чи це був стрес. Але я міг сказати собі: "Давай, я погано себе почуваю, знаєш що, не давай мені м'яч". У Реалі я відчував, що втрачу м'яч ще до того, як отримаю його.

– Яким ви були перед великим матчем?

– Я не міг концентруватися за дві години до матчу, інакше потім я робив би все, що завгодно. Я намагався робити навпаки, концентруючись, готуючись, розминаючись: на полі я робив лайно. Але коли ти граєш у теніс чи Mario Kart, ти смієшся, дурієш у роздягальні, забуваєш про матч і його важливість, а потім – вперед! Півфінал чемпіонату світу проти Франції, те саме. Часто розминка була нікудишня, але я грав добре.

– Футбол був професією?

– Ні, це була гра. І я намагався довести її до кінця. Коли це перестало бути грою, я зупинився. Знав, що це моя робота, я заробляв цим на життя. Але хотів бути подалі від цього. Це моє хобі, моя іграшка. І саме тому в мене така кар’єра. Це те, що я відчуваю.





– Чи хотіли б ви мати інший менталітет? Робочу етику Кріштіану Роналду, наприклад?

– Ні. Це був би не я. Я б не пішов у холодну ванну на годину після матчу. Дайте мені спокій, ми з товаришами йдемо додому, граємо в карти, п'ємо пиво. Я граю з синами в саду дві години. Це було моє відновлення. Якби був таким, як Кріштіану – це приклад, є й інші – у мене було б вигорання.

– Як ви ставилися до вимог професійного футболу?

– Коли ти добре граєш на полі, ти робиш те, що хочеш. Це моя відправна точка. Я давав собі раду. Не ходив до спортзалу кожні три дні, не робив три години фізіотерапії, щоб відновитися. Але у мене вийшло. Вимога – бути хорошим.

– Які обмеження вам найменше подобалися? Оборонна робота?

– Я захищався. Але це не те, що мене просили робити. Інакше я був би захисником. Я жартував про це з Аспі (Сесар Аспілікуета) і Браніславом (Івановічем).

– Джон Обі Мікель сказав: "Це найлінивіший гравець, якого я коли-небудь бачив. Але на вихідних він був людиною матчу, підходив до нас і казав: "Хлопці, ви бачите".

– Це правда, і мені подобається те, що він говорить. Гаразд, я був лінивий. Потім я ходив на тренування щодня. Але віддав так багато себе і так багато взяв на себе в поєдинках, що не міг витримати цілий тиждень на повній швидкості. Моє тіло не витримало б п'ятнадцять років, воно витримало б три. Коли ти зірковий гравець у команді, якщо у тебе щось не виходить... З деякими тренерами не склалося: "Він не бігає на тренуваннях, тому молодь, яка приходить, хоче робити те, що робить Еден. Але не всі можуть робити те, що робить Еден". Так вони мені пояснювали. Але дайте мені спокій. І якщо вони не хочуть бігати, то нехай не бігають. Я не хочу бути прикладом.

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– А що з харчуванням?

– Нормально. Не скажу, що перестарався. Я не стежив за собою. Але я не ходив у Макдональдс щодня. Шістнадцять років не протримаєшся як професіонал. Я не думав, що це важливо. Я люблю поїсти і випити з друзями. Бували випадки, коли я вечеряв вдома в ніч перед матчем, випивав пляшку вина і просто розслаблявся. Ох, Boxing Day, це Різдво, раклет, вино (він плескає в долоні). Але люди кажуть мені бути обережним. Дивно... Дієта – це дурниця, вона не допомагає. Добре, якщо ти хочеш грати до 40 років. Я знав, що це не мій випадок. Трохи Ruinart blanc de blancs, воно завжди в холодильнику.

– А епізод з гамбургером і Жоржем Лекенсом?

– Помилка молодості. Це веселіше, тому що це я, тому що я зробив кілька хороших речей з Бельгією після цього. Останній матч сезону (відбірковий матч Євро-2012 проти Туреччини, 1:1, 3 червня 2011 року), після нього були свята. Це було важливо, ми могли пройти кваліфікацію, але я був розчарований тим, що мене вилучили (на 60-й хвилині). У роздягальні я побачив, що ми не забили пенальті (Вітсель, 75-а хвилина). На полі, зазвичай, я б його реалізував. Я подзвонив батькові: "Давай, зустрінемося на вулиці". Там був кіоск з гамбургерами, тож я попросив дядька принести. Ми їли, і тут з'явилася камера. Це був дурний вчинок, але нічого страшного... А гамбургери в Бельгії дуже смачні. Завтра, якщо Лекенс буде там, ми з'їмо один разом.

Еден Азар, фото: AS

– Коли ви підписали контракт з Реалом і приїхали на початок сезону з 5 кілограмами зайвої ваги, ви вважаєте, що облажалися?

– У Челсі я щойно закінчив сезон, один з найкращих у моїй кар'єрі. Я сказав собі: "Тепер я в Реалі, це, можливо, остання відпустка, яку я зможу взяти". І я відпустив себе, як робив це щоліта. Сім років в Англії, без перерви на Різдво, викладаючись на повну, тож коли у мене є три-чотири тижні вихідних, "не турбуйте мене", барбекю, рожеве вино, все це. І це дозволило мені почати все з чистого аркуша. У Реалі все пішло не так, і на цьому все закінчилося.

– Ви ніколи не думали, що ваше тіло змушує вас розплачуватися за ваші надмірності?

– Ні. Моє тіло змушує мене розплачуватися за всі ті роки, коли я рано починав, багато працював і майже ніколи не зупинявся, за всі ті удари, які я отримав. Не тому, що я з'їв те чи інше. Я кажу собі це, але не можу довести. Ті, хто все знає, скажуть: "Це тому, що він був неуважним". Я приймаю це, кожному своє. У Реалі у мене була одна травма за іншою. Іноді я навіть не знав, як і чому. Ти прокидаєшся, встаєш з ліжка і робиш собі боляче. Просто зупинись! Моє тіло втомилося, воно більше не може. Воно має відпочити, але не може. Тіло говорить, і моє заговорило зі мною. За останні кілька років воно говорило мені все: "Ей, знаєш що, давай, припини це лайно, будь обережним, подбай про себе".

– Хто з тренерів давав вам найбільшу свободу дій?

– Важко сказати, багато хто з них дозволяв мені робити потроху... Але через те, що я був хорошим, знову ж таки. Єдиний, хто дійсно просив мене, був (Антоніо) Конте. Щодня ти повинен робити те, те... І це мене бісило. Він один з найкращих тренерів, і я, можливо, провів з ним свій найкращий сезон, але він був тим, хто підходив мені найменше, його тренування, його тактичні заняття. Третій рік Моурінью пройшов не дуже добре, але мені подобалося. Він казав: "Слідкуйте за Еденом, не фоліть проти нього".

– А інші?

– Зізу, у нас були футбольні стосунки, він дасть тобі кілька вказівок, а не чіплятиметься до тебе. (Руді) Гарсія, (Роберто) Мартінес, чудово. Не думайте, що мені завжди все дозволяють. Люди кажуть, що я був ледачим. Але я не провів шістнадцять років без тренувань. Маленькі ігри, маленькі матчі, я був там. Це правда, я приходив вранці, не виспавшись, не відчуваючи себе добре, і коли приходив, я віддавав все.

Еден Азар в Реалі, фото: EFE

– Як вам вдалося залучити всіх на свій бік?

– У мене є ця сторона "ми тут, ми просто дуріємо". Це, мабуть, дратувало людей. Я це відчував, підходив до них і казав: "Знаєте що, вибачте, що я не тренувався як слід, але все буде добре, ми переможемо. Я принесу вам коробку цукерок, і вам стане легше".

– У вас були чудові тренери, але чи потрібно було вас тренувати?

– Я так не думаю. Ви ж не очікуєте, що я повірю, що тренер, який має чудових гравців, чогось їх навчає. У Сіті, звичайно, це Гвардіола, але він не буде вчити Кева (де Брюйне), як віддати пас, а скоріше, як керувати собою, тактичний аспект. Він один на полі, щоб віддати пас Холанду. Чого ви збираєтеся навчити Модріча? Можливо, деякі тренери скажуть: "Що цей хлопець про себе думає?" Так, звичайно, тренування потрібні. "Скажіть мені, де я маю бути, і я зроблю те, що маю зробити. З м'ячем я там, не хвилюйся".

– Коли ви відчували себе найсильнішим?

– У сезоні, коли ми були чемпіонами з Моурінью (2014-15), перший з Конте (2016-17) і з (Мауріціо) Саррі (2018-19). Я пропустив Лігу чемпіонів, коли був у найкращій формі. Це єдине, про що я шкодую, що не вивів Челсі так далеко, як Дрогба у 2012 році... Я йду, а вони виграють (2021 рік). Отже, Бельгія виграє Євро, так написано.

– Ваш улюблений матч?

– Бразилія (2:1, чвертьфінал ЧС-2018). Я відчував себе таким сильним, ментально і фізично. Я не забив, не віддав гольову передачу, навіть промахнувся. Але це був я. У тому матчі я був тим гравцем, яким мріяв бути. І я змусив людей мріяти, не забиваючи, не роблячи нічого. Зараз це все, що має значення. Є гравці – я не буду їх називати, я поважаю те, що вони роблять – але вони забивають три голи, роблячи дивні речі, а потім люди кажуть "вау"... Вони грають у великих командах, ось і все. Так, вони приносять перемогу, але вони можуть дати щось тільки вболівальнику своєї команди, мені – нічого. Я стежив за ПСЖ через Верратті. Неважливо, наскільки добре він жив, скільки карток він вибирав, він не міг змінитися. Він трохи схожий на мене. Він йде в дриблінг у своїй зоні, може втратити м'яч, через що команда пропустить. Йому байдуже, він зробить це знову. Знімаю капелюха перед художником. Я в захваті!

Мікель Артета проти Едена Азара, фото: Richard Martin/L'Équipe

– Чи є ще якісь інші?

– Хатем (Бен Арфа), Роналдінью. Люди кажуть: "У нього не було кар'єри. Він міг би виграти десять "Золотих м'ячів", якби..." Ні. Так воно і було. Ні. Це те, чим він мав би бути. Він виграв лише один (2005), але запитайте будь-кого з сьогоднішніх професійних гравців: з тисячі дев'ятсот скажуть вам: "Він був моїм кумиром". Рікельме не був швидким, але він був босом. Зідан, Робінью... Я також намагався викликати емоції, і найкраще – саме це. Навіть якщо у тебе 5 кілограмів зайвої ваги. Я викликав у вас емоції? Так? ТАК!

– Півфінал проти Франції (0:1) був травмою?

– Ні. Тоді так, ми були так близькі до того, щоб вийти у фінал. Озираючись назад, нам не вистачало свіжості. Я думаю, що ми створили більше емоцій, програвши, ніж Франція, вигравши. Я чую про Бельгію скрізь, де б я не був. Це сильніше, ніж перемога.

– З точки зору чистого футболу, чи є гравці, про яких ви говорили собі: "Він сильніший за мене"?

– Індивідуально, Мессі, мабуть, єдиний. Мені подобалося спостерігати за його грою в Барселоні, менше наприкінці, але він найвеличніший в історії. У нього неможливо відібрати м'яч. Кріштіану – більший гравець, ніж я, але з точки зору чистого футболу, я так не вважаю. Неймар, можливо. Після цього він не кращий за мене, але в Реалі у вас найкращі гравці, в тому числі з точки зору їхньої кар'єри: Бензема, Модріч, вони були найкращими, Кроос, Кев (де Брюйне), вони всі випромінюють футбол.

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– Чи могли б ви зробити краще?

– Так. Завжди є місце для вдосконалення, коли справа доходить до управління та вибору. Можливо, я навіть повинен був зробити краще. Але в той момент я не думав про це. Ви хотіли зробити краще? Ні. Тоді зовсім ні. Я ніколи не зважав на статистику. 300 голів замість 200? Я був там не для цього. Я робив те, що мав робити: приносив задоволення і отримував задоволення.

– Вас влаштовував Реал?

– Зараз це легко сказати. Я з дитинства був фанатом Зідана. Був Зідан, тому я любив Реал. Бернабеу, біла футболка, є якийсь шарм, якого немає в інших. Реал особливий. Після цього, я не думаю, що я б туди вписався. Справа не в мені. Це клуб, який трохи випендрюється, а я не такий. Навіть те, як я грав, не підходило мені, якщо порівнювати з іншими клубами. Але це була моя мрія. Я не міг завершити кар'єру, не прийшовши сюди.

– Ви хотіли тих високих стандартів, які встановлював Реал?

– Я це відчував. Як завжди робив, я хотів розвернутися, робити все по-своєму і досягти успіху. Це просто показує, що Реал – це більше, ніж будь-що інше. Там складно грати. Можливо, мені потрібно було більше тренуватися. У мене також були неправильні травми в неправильний час. Операція, пластина, лава запасних. Я повертаюся, мені боляче, я змушую себе. Приїжджає Анчелотті. Хороша підготовка, я граю добре. Але моє тіло, біль, травми.

Еден Азар в Реалі, фото: EFE

– Це було занадто?

– Одного ранку, коли я прокинувся, у мене на щиколотці була ось така шишка (він показує на маленьку чашку). Інфекція. Треба було робити ще одну операцію, чого я хотів і просив. У мене було ще два роки контракту, і я сказав собі: "Давай, спробуй рухатися далі". Але я починав занадто здалеку. Я втратив своє місце, потім свою впевненість, потім своє бажання. Я пройшов шлях від жорсткої боротьби з хлопцями, які вибивали мені коліно, до того, що я вставав з ліжка, бувши травмованим. Чорт, що відбувається? Твоє тіло просто не хоче, ось і все, просто прийми це. Чи знаєте ви гравця, який завершує кар'єру і у якого ніде нічого не болить? Я близький до (Хав'єра) Пасторе, який живе тут. Він каже мені те саме. Тіло каже "стоп".

– Ви страждали?

– Ні. Мені пощастило, що я був у цьому бізнесі і заробив багато грошей. Люди борються щодня, і я не маю права скаржитися, навіть коли я не грав, навіть коли був травмований, кажучи, що "життя – відстій". Я не міг цього зробити. Мені було боляче, але з іншого боку... Зрештою, я використовував це як виправдання: "Мені боляче, я не можу це робити". Не було депресії, але я більше не відчував бажання. У мене просто не було ні енергії, ні сил. Задоволення було моїм шляхом, моїм напрямком. Не було сенсу, все закінчилося.

– Чи могли б ви заробити багато грошей в іншому місці?

– А чому я повинен? На десять мільйонів більше? Це багато, але я не хотів цього. І мені не потрібно багато робити щось, щоб бути щасливим. Відвозити дітей до школи, грати у футбол, насолоджуватися моїм останнім сином у віці 2 років, гольфом, тенісом, паделем, трохи бігати, дрібниці життя. Мені це подобається. Люблю дивитися з дітьми серіали чи мультфільми. Я більше не дивлюся футбол, лише спостерігаю за братом. VAR – відстій. Всі скаржаться.

– Ви відчували провину за те, що не стали тим гравцем, якого хотів бачити Реал?

– Ні. Мені було сумно за вболівальників Реала, я розчарувався в них. Коли приїхав, вони були сповнені надій. Я відчуваю, що трохи підвів їх. Мені хочеться сказати їм: "Гей, це не моя вина, моє тіло просто не витримало. Я намагався, але нічого не вийшло. Мені дуже шкода."

– 4 червня 2023 року в матчі проти Атлетіка Більбао (1:1) ви були на лаві запасних Реала.

– Я тоді вже знав. Мені просто трохи сумно, що все так закінчилося. Ідеальною історією був би хет-трик і чао. У Ліллі все закінчилося добре, а в Челсі – ще краще. Я знав, що це кінець, і навіть не хотів йти на поле. По-перше, можливо, люди будуть свистіти на мене. "Ох, ох" наостанок це погано. "Ей, знаєте що, залиште мене на лавці, мені тут подобається".

Еден Азар з партнерами по Реалу, фото: EFE / Daniel González.

– Існує велика різниця між тим, що ти відчуваєш на лаві запасних, на початку і в кінці.

– Так, коли я був у Нансі, все, чого я хотів – це виходити на поле, а потім я більше не хотів цього робити. Це була чудова історія. Іноді остання глава книги – відстій. Ти думаєш: "Що за..., чому вона так закінчується?" Але ж книга стала бестселером. Я маленький хлопчина з Брейн-ле-Конт, з сільської місцевості, я по-своєму насолоджувався футболом, дарував емоції. Моя кар'єра була чудовою, це чудовий бестселер.

– У 2019 році ви сказали нам: "Коли моя кар'єра закінчиться, я буду сидіти на дивані з чипсами і пивом і дивитися, як грають мої діти...".

– Не знаю, як щодо чипсів і пива. Тільки пиво. У найкращому з можливих світів я був би далеко, в горах, самодостатній, з вівцями, хоча я не вівчар. Ніхто не звертав би на мене уваги. Або якась навколосвітня подорож з дітьми в автофургоні. Чим менше на мене звертають увагу, тим краще. Проте мені подобалося бути в центрі уваги, бути кращим у команді, це було чудово, але мені це було не потрібно. Я не збираюся за цим сумувати. Мені подобався професійний футбол, але я не хочу туди повертатися. Я в цьому впевнений на 100%.

– Тренувати молодь?

– Можна, але 5-6-річних, коли вони просто хочуть побігати з товаришами і повеселитися. Так само як і я. Мої сини грають, я на полі, є певні речі, які батьки... "Ти повинен вигравати матчі за будь-яку ціну", ні! Ось про що я думав по дорозі сюди і хочу сказати дітям: "Ви можете це зробити, ліниві виродки. Тому що це все, що ми чуємо: "Ти повинен працювати". Сьогоднішній футболіст – це все про роботу. Так, звісно, але отримуйте задоволення, ставте задоволення на перше місце і понад усе. Я не єдиний, хто так думає, можливо, дехто боїться про це сказати. Можна робити це так і з повагою до людей. Навіть не забивайте, яка різниця, насолоджуйтеся грою, відчувайте її.

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