"Очень счастлив, что подписал контракт с Динамо. Это важный шаг для меня. Я рад и с нетерпением жду, когда смогу выйти на поле.

Динамо подписало результативного новичка – поиграл за Нидерланды, может закрыть много позиций, приемлемая цена

Стал ли для меня этот трансфер неожиданностью? Конечно, летнее трансферное окно уже было закрыто в Дании и многих странах. Но когда я услышал об интересе со стороны Динамо – с волнением ждал того, чтобы этот трансфер осуществился.

Знаю, что это один из самых больших клубов в Украине. Часто видел его по телевизору в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это клуб с большой историей и верными фанатами. Мистер Луческу – очень известный тренер. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

О ситуации в Украине узнал, когда был в Дании, однако следил за новостями из нидерландских каналов. О войне говорили повсюду. Случившееся стало для всех шоком. Много думал перед поездкой сюда. Разговаривал с людьми из Киева и составил для себя видение нынешней ситуации. Уверен, что она будет улучшаться.

Цель в Динамо – стать важной частью команды, приносить ей пользу, укрепить полузащиту, забивать голы. Прогрессировать, становиться лучше с каждым днем ​​и успешно завершить уже этот сезон", – цитирует Лонвейка официальный сайт Динамо.

Напомним, контракт с нидерландцем подписан на 5 лет. Новичок обошелся киевлянам в 2 млн евро.

"Такого в історії Динамо ще не було": що змінить відставка Луческу і чому регресують Циганков та Забарний – діагноз усім