"Видел Динамо по телевизору в Лиге чемпионов": новичок киевлян – о Луческе, войне в Украине и непростом выборе
Новоиспеченный вингер Динамо Джастин Лонвейк поделился впечатлениями от перехода в киевскую команду.
"Очень счастлив, что подписал контракт с Динамо. Это важный шаг для меня. Я рад и с нетерпением жду, когда смогу выйти на поле.
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Стал ли для меня этот трансфер неожиданностью? Конечно, летнее трансферное окно уже было закрыто в Дании и многих странах. Но когда я услышал об интересе со стороны Динамо – с волнением ждал того, чтобы этот трансфер осуществился.
Знаю, что это один из самых больших клубов в Украине. Часто видел его по телевизору в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это клуб с большой историей и верными фанатами. Мистер Луческу – очень известный тренер. С нетерпением жду возможности поработать с ним.
О ситуации в Украине узнал, когда был в Дании, однако следил за новостями из нидерландских каналов. О войне говорили повсюду. Случившееся стало для всех шоком. Много думал перед поездкой сюда. Разговаривал с людьми из Киева и составил для себя видение нынешней ситуации. Уверен, что она будет улучшаться.
Цель в Динамо – стать важной частью команды, приносить ей пользу, укрепить полузащиту, забивать голы. Прогрессировать, становиться лучше с каждым днем и успешно завершить уже этот сезон", – цитирует Лонвейка официальный сайт Динамо.
Напомним, контракт с нидерландцем подписан на 5 лет. Новичок обошелся киевлянам в 2 млн евро.
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