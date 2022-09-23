"Дуже щасливий, що підписав контракт з Динамо. Це важливий крок для мене. Я радий та з нетерпінням чекаю, коли зможу вийти на поле.

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Чи став для мене цей трансфер несподіванкою? Звісно, адже літнє трансферне вікно вже було закрите у Данії та багатьох країнах. Але коли я почув про інтерес з боку Динамо – з хвилюванням чекав на те, аби цей трансфер здійснився.

Знаю, що це один з найбільших клубів в Україні. Часто бачив його по телевізору в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Це клуб з великою історією та вірними фанатами. Містер Луческу – дуже відомий тренер. З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з ним.

Про ситуацію в Україні дізнався, коли був у Данії, проте слідкував за новинами з нідерландських каналів. Про війну говорили всюди. Те, що трапилося, стало для всіх шоком. Багато думав перед поїздкою сюди. Розмовляв з людьми з Києва і склав для себе бачення нинішньої ситуації. Впевнений, що вона буде покращуватися.

Ціль в Динамо – стати важливою частиною команди, приносити їй користь, зміцнити півзахист, забивати голи. Прогресувати, ставати краще із кожним днем і успішно завершити вже цей сезон", – цитує Лонвейка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, контракт з нідерландцем підписано на 5 років. Новачок обійшовся киянам у 2 млн євро.

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