"Думаю, что сегодня Бавария возьмет верх с минимальным преимуществом в счете. Хозяева будут мотивированы после неудачи на внутренней арене.

Бавария – Реал Мадрид: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Более того, я склоняюсь к тому, что именно немецкий гранд по итогам двух поединков пробьется в финал. Баварии с ее подбором исполнителей заточенных на атаку не имеет значения, где играть: дома или на выезде. Тем более Реал свой лимит везения в текущем сезоне уже исчерпал.

Не помешает ли Баварии то, что в ее составе выступает известный голеадор Харри Кейн, который в своей карьере еще не покорял вершин? Считаю, что это только послужит для британца дополнительным стимулом прервать эту неприятную традицию", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Баварией и Реалом состоится уже сегодня, 30 апреля, в Мюнхене. Начало встречи в 22:00.

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