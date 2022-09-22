Динамо подписало вингера датского Виборга Джастина Лонвейка, сообщает официальный сайт киевлян.

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Новичок заключил с командой Мирчи Луческу контракт сроком 5 лет. О сумме трансфера не сообщается, однако СМИ заявляют, что Лонвейк обошелся Суркису и Ко в 2 миллиона евро.

22-летний нидерландец суринамского происхождения может сыграть на обоих флангах, а также в центре полузащиты, как в опорной зоне, так и ближе к атаке.

Напомним, Лонвейк – воспитанник ПСВ. Успел поиграть за Утрехт, из которого отправлялся в аренду в Виборг. С июля 2021 года – полноценный игрок датского клуба. В текущем сезоне провел за "зеленых" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Всего в Виборге отличился 8 раз, к чему добавил 7 ассистов.

Выступал за сборные Нидерландов разных возрастов. В свое время за талантливого игрока вели борьбу Рома, Айнтрахт и Лидс. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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