З кожною поразкою Динамо у єврокубках підбирати доречні слова усе важче. Як і знаходити причини чергових невдач. Екс-нападник збірної України Сергій Нагорняк у розмові з Футбол 24 спробував це зробити.

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– Головне розчарування – це результат матчу. Але й неозброєним оком помітно, що з Динамо щось недобре… Такого, здається, ще в історії клубу не було – шість поразок у семи матчах. Те, що команда перебуває у кризі – ні для кого не секрет, це очевидно. Що там коїться? Про це можуть судити лише ті, хто залучені у тренувальний процес. Але те, що ми бачимо – це ігрова та психологічна криза.

– Перед сезоном ви також вважали Динамо головним претендентом на чемпіонство?

– До уваги брали ситуацію станом на початок року. Динамо на рівних протистояло Шахтарю із бразильцями у складі. Коли з донецької команди пішли легіонери, у Динамо залишався стабільний склад. Я не вважаю, що Вербіч, наприклад, відігравав ключову роль. Можливо, ця впевненість зіграла з киянами злий жарт.

– На вашу думку, відставка Мірчі Луческу може щось змінити?

– А кого призначити? Все можливо… Але я не вірю у його відставку станом на сьогодні.

– Чи не здається вам, що у деяких футболістів розпочався відчутний регрес? Світлі плями в особі Забарного чи Циганкова теж виглядають непереконливо.

– Слід зрозуміти, що у кризі перебуває вся команда. Не окремі футболісти. У тому й проблема, що це глобальна річ. Така команда, як Динамо, і стільки програє. Футболісти не звикли до такого. Могли програти одну-дві гри. А тут стільки невдач. Справа не у майстерності. Колектив загалом має вийти з цієї ситуації. І вона дійсно непроста.

– Луческу після кожної поразки має пояснення: переїзди, судді, відсутність домівки. Це може слугувати виправданням?

– Частково. Погляньте на СК Дніпро-1. Вони ж також грають не вдома. У них місяць тому був провал з тим же АЕКом. Особливо у першій зустрічі. Проте вони впевнено розпочали чемпіонат і демонструють класний футбол. Дніпряни у схожих умовах. Так, це проблема, утім не основна.

– Цей тренерський штаб Динамо здатен подолати наявні проблеми?

– Думаю, що так. Їм потрібно кілька перемог. Як СК Дніпро-1 вийшов зі своєї кризи? Впевнено обіграв Динамо 3:0. Далі все пішло добре і в УПЛ, і у єврокубках. З тим же АЗ у першому турі була абсолютно нічийна гра. Тепер Аполлон впевнено перемогли. Те саме потрібно і киянам. Тільки перемоги можуть вплинути на психологічний стан.

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– Те, що зараз відбувається з Динамо – це, зокрема, і наслідок кадрової політики?

– Головна проблема – відсутність лінії атаки. Бєсєдін абсолютно не виправдовує тих надій, які на нього покладали усі. Ванат ще досить молодий, хоча у цього хлопця великий потенціал. Динамо потрібен нападник, який завершує атаки ударами, який забиває голи. Як у СК Дніпро-1 той же Довбик. Скільки часу на вістрі Динамо грає Денис Гармаш? Це велика проблема. Запрошення іноземців – не зовсім шлях Динамо. У киян зазвичай увесь тягар відповідальності лягав на українців. Можливо, за винятком періоду тренерства Сергія Реброва, коли у команді виступали Велозу, Ленс та компанія.

– Хоч щось позитивне ви можете виділити для Динамо на фоні тотальних невдач?

– Форма гарна вчора була. Жартую… Зараз усі паплюжать Динамо, але їх підтримати треба. Це наша провідна команда. Їй треба пройти цей шлях. У Шахтаря теж були прикрі поразки, хоч і не так багато. Всі через це проходять. Просто варто зробити висновки у клубі. Щоб розуміти, які саме, треба перебувати у клубі. Ми ж бачимо тільки кінцевий продукт усіх цих процесів – це гра. І вона не вражає.

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