Нидерландский специалист согласился возглавить родную для себя команду после того, как Месси и Ко "залегли на дно" в Лиссабоне. 2:8 оказались той последней каплей. Бартомеу решился провести долгожданную чистку в раздевалке, которую почему-то дважды откладывали – после Рима и Ливерпуля. Очевидно, президент живет по принципу "до трех раз штука", поэтому историческое унижение от Баварии было неизбежным. Правда, большая каталонская революция под руководством дуэта Бартомеу-Куман притормозила уже в самом зародыше. Более того, "кулес" рискуют начать новый сезон со старыми токсичными лицами, а будущее "нового Месси" находится в руках прожорливого агента.

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Возвращение Ивана Ракитича в Севилью – пока единственный трансфер "на выход". Хорват повел себя как большой профессионал, отказавшись от денег за последний год контракта (около 7 млн ​​евро). Барса со своей стороны максимально упростила переговоры с Севильей. Вице-чемпион мира достался нервионцям в обмен на символическую компенсацию (полтора миллиона). Впрочем, похожая стратегия не работает с Суаресом и Видалем – оба цепляются за каждый цент.

Куман лично указал уругвайцу на дверь, Ювентус выглядел идеальной опцией, но все изменило решение Месси. "Эль Пистолеро" может остаться до следующего лета, чтобы получить свои 14 миллионов и пойти бесплатно, даже если придется полировать скамейку запасных. Такой себе последний шанс насолить руководству.

Messi and Suarez in good mood pic.twitter.com/QsDaUFRXNw — Riquí (@Riquified) September 9, 2020

Проблема в том, что "блаугранас" не собираются терпеть Суареса еще один сезон. Да, 33-летний форвард почти образцово работает на тренировках, однако тренерский штаб волнует другое – его дружба с Месси. Сенсационный инсайд прозвучал из уст агента ФИФА – Жорди Хоти – в эфире популярного телешоу El Chiringuito. Как Куман, так и Бартомеу считают уругвайца источником плохой атмосферы в коллективе.

"Они стремятся избавиться Суареса любой ценой. Мол, после его ухода Лео станет более открытым и будет уделять внимание молодым", – отмечает медийник. Барса попробует поставить точку в этой теме до середины сентября. Условный дедлайн установил Куман, который давно определился с заменой третьему лучшему снайперу в истории каталонского клуба (198 голов). Депай сидит на чемоданах.

EXCLUSIVA de @jotajordi13



"El BARÇA considera que es BÁSICO ROMPER la relación MESSI-SUÁREZ por el bien del argentino".#ChiringuitoSuárez pic.twitter.com/RBJ9LXkYNo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 10, 2020

Ситуация Видаля – идентична. Жадный чилиец требует статуса свободного агента, огромную компенсацию за расторжение соглашения (6 млн евро) и целый ряд якобы бонусов. Он сразу дал понять, что уйдет только при полной выплате "кэша", 2:8 никого не смущают. По информации Mundo Deportivo, скандальный ветеран нанял нескольких юристов, чтобы Бартомеу не обвел его вокруг пальца.

Параллельно хавбек договаривается с боссами Интера. Переезд на Апеннины выглядит вопросом времени, гораздо важнее, сэкономит ли Барса 6 миллионов – это треть от потенциальной стоимости Вейналдума. Последний является приоритетной целью бедного Кумана, которому приходится мириться с финансовым войной на Камп Ноу.

17-летний феномен Ансуи Фати также провоцирует нервозность в клубе. Конечно, основная проблема – деньги. Аппетиты самого влиятельного агента планеты Жорже Мендеша оказались причиной серьезного дискомфорта в переговорах между недавним обидчиком сборной Украины и президентом Бартомеу. Пока юный испанец не заручился поддержкой одиозного португальца, "блаугранас" разговаривали с позиции силы, откладывая пролонгацию до лучших времен, сейчас – инициатива находится в руках представителей футболиста. Мендеш пытается доказать, что опция автоматического продления контракта, которой оперирует руководство, не может быть применена к Ансу, поскольку тот еще не достиг совершеннолетия.

Спекулируя нормами закона, Мендеш цинично давит на клуб с целью существенного повышения зарплаты для Фати... и более вкусных комиссионных для собственной компании. Кроме этого, люди из ближайшего окружения игрока начали активно работать с прессой – "вбросы" о возможных проблемах после трансфера Депая теперь появляются регулярно. Барселона пока сохраняет спокойствие, ссылаясь на официальные бумаги, как было с Месси. А вот чрезмерный ажиотаж вокруг испанского вундеркинда – не нравится никому.

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