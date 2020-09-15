Сьогодні чилієць відвідав тренувальну базу "блаугранас", щоб попрощатися з одноклубниками і забрати свої речі, стверджує Marca.

Суарес ризикує просидіти рік без ігрової практики – Барселона хоче покарати гравця за жадібність

Вчора представники Відаля, Інтер та Барселона узгодили останні деталі переходу. Незабаром 33-річний хавбек вилетить в Мілан, де пройде медогляд і підпише контракт з "нерадзуррі". Раніше повідомлялося, що Барселона відпустить гравця безкоштовно за рік до кінця контракту.

Нагадаємо, Відаль захищав кольори Барселони з літа 2018-го – провів 96 матчів, в яких відзначився 11 голами та 10 асистами.

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