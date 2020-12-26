"Я не боюсь произнести слово "скудетто". Это наша цель. Я много раз выигрывал чемпионаты и здесь, и в Германии, и в Испании. Мы должны работать каждый день, двигаться от матча к матчу. Посмотрим, сможем ли мы думать о победе в чемпионате в итоге.

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Это новый проект, здесь много молодых игроков, которые голодны до побед. Вылет из Лиги чемпионов – это печально, но у нас все еще есть две важных цели, и мы должны показывать максимум", – приводит слова Видаля La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Интер расположился на 2 месте в Серии А с 33 очками и отстает от Милана на 1 пункт.

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