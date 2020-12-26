"Я не боюся вимовити слово "скудетто". Це наша мета. Я багато разів вигравав чемпіонати і тут, і в Німеччині, і в Іспанії. Ми повинні працювати кожен день, рухатися від матчу до матчу. Подивимося, чи зможемо ми думати про перемогу в чемпіонаті в підсумку.

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Це новий проект, тут багато молодих гравців, які голодні до перемог. Виліт з Ліги чемпіонів – це сумно, але у нас все ще є дві важливих мети, і ми повинні показувати максимум", – наводить слова Відаля La Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що Інтер розташувався на 2 місці у Серії А з 33 очками та відстає від Мілана на 1 пункт.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного