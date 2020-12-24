"Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Было правильно, что он честно признался, что хочет уйти. Часто бывает так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры – другую, но всегда все решается по взаимному согласию.

Эриксен официально выставлен на трансфер

Мы проводим оценки ситуаций с менеджерами, и они часто совпадают. Затем мы беседуем с игроком, который отвечает нам "да" или "нет". Прошлым летом Эриксен говорил нам "нет". Мне очень жаль, что в СМИ я слышу противоречивую информацию", – приводит слова Конте Calciomercato.

Отметим, что датский хавбек перебрался на Джузеппе Меацца год назад за ориентировочно 27 млн евро, но закрепиться в обойме миланцев не сумел. В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями.

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