Конте: Эриксен честно признался, что хочет уйти из Интера
Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящий уход Кристиана Эриксена.
"Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Было правильно, что он честно признался, что хочет уйти. Часто бывает так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры – другую, но всегда все решается по взаимному согласию.
Эриксен официально выставлен на трансфер
Мы проводим оценки ситуаций с менеджерами, и они часто совпадают. Затем мы беседуем с игроком, который отвечает нам "да" или "нет". Прошлым летом Эриксен говорил нам "нет". Мне очень жаль, что в СМИ я слышу противоречивую информацию", – приводит слова Конте Calciomercato.
Отметим, что датский хавбек перебрался на Джузеппе Меацца год назад за ориентировочно 27 млн евро, но закрепиться в обойме миланцев не сумел. В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями.
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