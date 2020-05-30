toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вида заинтересовал итальянский гранд, – TMW

20:20 113 Читати українською
Вида заинтересовал итальянский гранд, – TMW
Домагой Вида / фото из соцсетей

Защитник стамбульского Бешикташа Домагой Вида в ближайшее трансферное окно покинет чемпионат Турции.

"Черные орлы" готовы расстаться с центрбеком летом, сообщает Tuttomercatoweb.

Вида может перейти в Арсенал – Бешикташ установил ценник на бывшего лидера Динамо

Бешикташ стремится избавиться от Виды из-за высокой зарплаты хорвата и готов его продать по привлекательной для потенциальных покупателей цене. Новым претендентом на защитника стал миланский Интер. "Нерадзурри" могут отпустить ветерана Диего Година в Англию, а на его место взять Виду. Конкуренцию миланцам составят лондонский Арсенал и Марсель.

В нынешнем сезоне Домагой Вида провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ранее он отыграл 5,5 лет за киевское Динамо.

"Это лучший кандидат на продажу": Ярмоленко может стать жертвой экономии Вест Хэма, который оказался на грани краха

blog_ava
Александрия в компенсированное время вырвала победу над Зарей благодаря скандальному пенальти
19:01
565
Теги
Домагой Вида Домагой Вида Интер Интер Бешикташ Бешикташ Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Интера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
28
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук