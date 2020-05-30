Вида заинтересовал итальянский гранд, – TMW

Защитник стамбульского Бешикташа Домагой Вида в ближайшее трансферное окно покинет чемпионат Турции.

"Черные орлы" готовы расстаться с центрбеком летом, сообщает Tuttomercatoweb.

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Бешикташ стремится избавиться от Виды из-за высокой зарплаты хорвата и готов его продать по привлекательной для потенциальных покупателей цене. Новым претендентом на защитника стал миланский Интер. "Нерадзурри" могут отпустить ветерана Диего Година в Англию, а на его место взять Виду. Конкуренцию миланцам составят лондонский Арсенал и Марсель.

В нынешнем сезоне Домагой Вида провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ранее он отыграл 5,5 лет за киевское Динамо.

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