"Это лучший кандидат на продажу": Ярмоленко может стать жертвой экономии Вест Хэма, который оказался на грани краха

Атакующий полузащитник сборной Украины оказался на пороге едва ли не решающего периода в Англии. Шансы Ярмоленко на то, чтобы покинуть Вест Хэм, считают довольно высокими.

Как известно, возобновление Английской Премьер-лиги ожидается в середине июня. Вест Хэм, который после 29 туров не находится в зоне вылета только благодаря лучшей разнице мячей, чем у Борнмута и Уотфорда, ждет бескомпромиссная борьба за сохранение прописки в элите. Потенциальный вылет в Чемпионшип повлечет катастрофические последствия – как со спортивной точки зрения, так и с финансовой, а последний фактор в условиях мирового кризиса становится едва ли не важнее, чем даже гипотетический год в низшем дивизионе.

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Поэтому главная задача Дэвида Мойеса, который возглавил "молотов" в конце декабря, – спасти Вест Хэм от понижения в классе. Вынужденная пауза в чемпионате, вызванная пандемией COVID-19 наступила для "молотов" очень вовремя, ведь команда Андрея Ярмоленко на тот момент выиграла лишь 1 матч чемпионата из последних 9-ти. У шотландца было два месяца, чтобы поразмыслить над тем, как вытащить своих подопечных из ямы, а вчера, 19 мая, "молоты" провели первую коллективную тренировку в составе небольших групп.

Британские СМИ уже размышляют, как будет выглядеть стартовая одиннадцатка Вест Хэма после возобновления соревнований. Журналисты Football.London попытались определить основных игроков, на которых будет делать ставку Дэвид Мойес в течение решающего отрезка сезона. Среди них Андрея Ярмоленко нет – вингеру сборной Украины отводят роль резервиста. 57-летний шотландский тренер любит играть по схеме 4-4-2 – при такой формации украинцу будет трудно найти место на поле, ведь Мойес не так часто использует чистых вингеров.

В то же время, журналист Football.London отмечает, что Мойес имеет огромный выбор атакующих хавбеков – кроме Ярмоленко, есть еще как минимум Пабло Форналс, Майкл Антонио, Фелипе Андерсон, Джаррод Боуэн и Роберт Снодграс. Конкуренция на самом деле впечатляет.

Кроме того, как указывает издание, летом Вест Хэм проведет активную трансферную кампанию. Правда, в отличие от предыдущих лет, на этот раз клуб вынужден больше продавать, чем покупать, ведь "молоты" имеют серьезные долги. В частности, Вест Хэм должен выложить еще 70 млн фунтов за трансферы, совершенные в 2018 и 2019 годах (в этом списке и переход Ярмоленко из Боруссии летом 2018-го). В эпоху Мануэля Пеллегрини клуб был одним из лидеров АПЛ по потраченным средствам – все когда-то меняется, теперь в рядах "молотов" вынуждены считать каждый фунт. Вест Хэм будет готов пожертвовать несколькими футболистами для оптимизации финансов.

Одним из тех, кто вполне может покинуть Вест Хэм, называют и украинского вингера. Контракт 30-летнего Ярмоленко действует еще 2 сезона, а будущее лето является едва ли не последней возможностью для клуба выгодно продать Андрея, который никак не может раскрыться в Англии из-за постоянных травм. Напомним, в текущем сезоне лидер сборной Украины сыграл лишь 827 минут в АПЛ, при этом успел забить 3 гола и отдать 1 ассист. Это лучше, чем в сезоне 2018/19 – тогда Ярмоленко забил дважды и один раз ассистировал партнеру, а всего имел в активе лишь 549 минут.

Сейчас именно украинец является одним из главных кандидатов на смену клуба, убеждает Football.London. Высокая зарплата Андрея (по неофициальной информации, 115 тысяч фунтов в неделю – самый высокий показатель в команде) лишь усугубляет позиции Ярмоленко. Желание сэкономить является большим, чем желание сохранить игрока, который за неполных два года забил только 5 голов и оформил 2 ассиста. "Ярмоленко демонстрировал вспышки класса, но в основном он вынужден был бороться с травмами. С учетом расходов на него именно украинец выглядит лучшим кандидатом на то, чтоб быть проданным. Особенно с учетом будущего возвращения Грейди Диангана из Вест Бромвича, который способен закрыть позицию Ярмоленко", – заключает издание положение украинца.

Шансы конкурентов Андрея – тех же Майкла Антонио и Фелипе Андерсона остаться в клубе считают значительно большими. О продаже второго речь вообще не идет, разве что в случае поступления роскошного предложения, а преимуществом Антонио над Ярмоленко является его значительно меньшая зарплата. Важный нюанс – это при условии, что Вест Хэм сохранит прописку в Премьер-лиге. В случае вылета клуб вынужден будет прощаться со всеми звездами – среди них и Андрей.

К слову, вингер сборной Украины в последний раз выходил на поле еще в поединке против Саутгемптона 14 декабря. Недавно в СМИ появился ряд слухов о вероятном возвращении Ярмоленко в киевское Динамо, которое он покинул летом 2017 года.

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