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Віда зацікавив італійський гранд, – TMW

20:20 645 Читать на русском
Віда зацікавив італійський гранд, – TMW
Домагой Віда / фото із соцмереж

Оборонець стамбульського Бешикташа Домагой Віда в найближче трансферне вікно покине чемпіонат Туреччини.

"Чорні орли" готові попрощатися з центрбеком влітку, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Бешикташ прагне здихатися Віди через високу зарплату хорвата та готовий його продати за привабливою для потенційних покупців ціною. Новим претендентом на оборонця став міланський Інтер. "Нерадзуррі" можуть відпустити ветерана Дієго Годіна в Англію, а на його місце взяти Віду. Конкуренцію міланцям складуть лондонський Арсенал і Марсель.

У нинішньому сезоні Домагой Віда провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Раніше він відіграв 5,5 років за київське Динамо.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Домагой Віда Домагой Віда Інтер Інтер Бешикташ Бешикташ Італія Трансфери Інтера
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