Эвертон может переманить Година – его сватали в Манчестер Юнайтед

Защитник миланского Интера Диего Годин может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В его услугах заинтересован ливерпульский Эвертон.

"Ириски" хотят усилиться опытным центрбеком, сообщает HITC.

Годин оценил вероятность возвращения в Атлетико

В ближайшее трансферное окно Эвертон намерен сделать предложение по трансферу Година. Интер готов рассмотреть предложения о продаже уругвайца. Такая позиция вызвана тем, что Годин не сумел стать ведущим исполнителем за сезон на Джузеппе Меацца. Якобы хочет сменить клубную прописку и сам защитник.

В нынешней кампании Диего Годин провел 25 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. На него также претендует Манчестер Юнайтед.

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