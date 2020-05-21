Вида может перейти в Арсенал – Бешикташ установил ценник на бывшего лидера Динамо

Центральный защитник Бешикташа и сборной Хорватии привлек внимание "канониров".

Арсенал рассматривает возможность подписания Домагоя Виды, контракт которого с Бешикташем рассчитан до 30 июня 2022 года. Кроме "канониров", интерес к хорвату также приписывают Вест Бромвичу и Ливерпулю, информирует Mynet.

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Бешикташ, который столкнулся с финансовыми трудностями, не против продать Виду, но рассчитывает получить за защитника не менее 10 млн евро. В текущем сезоне 31-летний хорват провел 32 матча за Бешикташ и забил 4 гола.

Напомним, Вида выступал за Динамо с 2013 по 2018 год. Стал двукратным чемпионом Украины, а всего в составе киевлян выиграл 5 трофеев.

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