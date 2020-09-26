Римляне обратили внимание на Домагоя Веду из Бешикташа, сообщает La Gazzetta dello Sport. "Волки" не могут договориться с МЮ по Смоллингу, поэтому вынуждены искать альтернативы.

Рома официально получила техническое поражение по мотивам матча с Вероной

Паулу Фонсека выбрал два варианта – Виду и Маркао, выступающего за Галатасарай. Наставник Ромы помнит Виду, поскольку во главе Шахтера противостоял хорвату в его последний сезон за Динамо. Зимой 2018 года центрбек покинул Киев на правах свободного агента и подписал контракт с Бешикташем.

Добавим, что ранее Видой интересовался Вест Бромвич, однако новичок АПЛ решил сделать ставку на Бранислава Ивановича.

Динамо готово избавиться от еще двух игроков основы – неожиданный поворот и оригинальная игра с фанатами