Миккель Дуэлунд и Фран Соль выбились в лидеры на уход из киевского клуба этим летом. Луческу в Динамо должен определиться с окончательной обоймой основы.

Загадочный поворот в деле 23-летнего плеймейкера. На прошлой неделе турецкие СМИ успели сосватать Дуэлунда на выход из Динамо. Впоследствии источники, близкие к клубу, да и сам игрок иронически все отрицали. Однако уже пустя неделю Миккель дважды не попал даже в заявку на матчи против Львова и Гента. Последний раз хотя бы в запасе он оказывался еще месяц назад, а за все время при Луческу сыграл лишь 7 официальных минут. Это даже меньше Соля, еще одного кандидата на трансфер. Довольно странно, ведь в первых спаррингах румынского наставника датчанин выглядел прилично.

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С другой стороны достаточно закономерно. Что-что, а позиция десятки в киевской команде обставлена ​​украинцами прилично: опытный Буяльский без вопросов основной, перспективный Леднев на подмене. Здесь же, как запасной вариант, могут сыграть вингер Цыганков и Шапаренко, который сейчас действует глубже в середине поля. Динамо Киев Inside намекает, что в ближайшее время клуб покинет кто-то из форвардов Русин/Соль, а также увеличились шансы на уход Дуэлунда. Последний рискует уйти в аренду до конца трансферного окна, которое в большинстве стран открыто до 5 октября.

Запутанной остается ситуация питомца Реала. Соль никак не договорится с Тенерифе, который играет со своими фанатами, выставляя гифки с солнцем (значение слова Sol на испанском) и дождем. В испанской прессе сейчас ходят слухи о еще 3 клубах Сегунды. Жирона и Эспаньол готовы подписать Франа только в случае ухода своих снайперов (Стуани и Де Томаса). Альмерия после продажи Дарвина в Бенфику за 24 млн евро – едва ли не единственный претендент, готовый заплатить живые деньги, а не просто взять в аренду. Журналист, ведущий испанских легионеров за рубежом, еще накануне писал о "вероятности" возвращения форварда на родину, а теперь гарантирует приезд Соля в Испанию.

Retiro lo de "probable". Fran Sol jugará en España esta temporada. https://t.co/eXvoz6babr — Martín Manchón (@Martindesos) September 24, 2020

Сам форвард ждет предложения от команды Примеры, но больший интерес проявляют представители 2 дивизиона. Главными фаворитами журналист AS Мартин Маншон называет Эспаньол и Жирону. Судьба Соля окончательно должно проясниться на следующей неделе. Если же трансфер Франа неожиданно сорвется, в аренду отправится Назарий Русин – пока что кандидат №1 на статус 3-го форварда в Киеве.

Напомним, Луческу отпустил из Динамо уже 11 игроков: Пиварич, Корзун и Кравец ушли окончательно, Алибеков, Кравченко, Смирный, Исаенко, Каргбо, Бенито, Булеца и Кадири – на правах аренды.

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