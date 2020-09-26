Віда став ціллю Роми – Фонсека схвалив кандидатуру екс-динамівця
Рома продовжує пошуки нового центрального захисника.
Римляни звернули увагу на Домагоя Віду з Бешикташа, повідомляє La Gazzetta dello Sport. "Вовки" не можуть домовитися з МЮ щодо Кріса Смоллінга, тому змушені шукати альтернативи.
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Паулу Фонсека обрав два варіанти – Віду та Маркао, який виступає за Галатасарай. Наставник Роми пам'ятає Віду, оскільки на чолі Шахтаря протистояв хорвату в його останній сезон за Динамо. Взимку 2018 року центрбек покинув Київ на правах вільного агента і підписав контракт з Бешикташем.
Додамо, що раніше Відою цікавився Вест Бромвіч, однак новачок АПЛ вирішив зробити ставку на Браніслава Івановіча.
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