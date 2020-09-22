Фейл тренерского штаба Паулу Фонсеки не остался без реакции.

Серия А присудила Роме техническое поражение (0:3) из-за некорректно заполненной заявки на матч первого тура против Вероны, сообщает официальный сайт турнира.

Верона расписала безголевую ничью с Ромой, Фиорентина минимально одолела Торино в первом матче сезона

Римляне включили своего хавбека Амаду Диавара в заявку на поединок как игрока в возрасте до 22 лет, хотя гвинейцу уже исполнилось 23. Руководство "волков" сразу подало апелляцию относительно такого решения, но она также была отклонена.

Стоит отметить, что поединок между Вероной и Ромой завершился вничью – 0:0.

Ярмоленко та зіркова Ко – тягар, дебют мрії у Пірло, нульовий Реал, або Коли 20 млн ефективніші за 200 – огляд вікенду