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Вида с лозунгом "Слава Украине!" стал героем нового плаката художника Ермоленко, который бойкотирует ЧМ-2018

12:19 37 Читати українською
Вида с лозунгом "Слава Украине!" стал героем нового плаката художника Ермоленко, который бойкотирует ЧМ-2018
Домагой Вида / ТАСС

Известный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко отреагировал на ситуацию с травлей защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за видеоролик со скандированием "Слава Украине!" после поединка против сборной России на чемпионате мира-2018.

Ермоленко изобразил Виду под прицелом т. н. вежливого человека – солдата российской армии, который осуществлял аннексию Крыма. Новый плакат иллюстратор опубликовал в своем Facebook.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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