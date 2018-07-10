Вида с лозунгом "Слава Украине!" стал героем нового плаката художника Ермоленко, который бойкотирует ЧМ-2018

Известный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко отреагировал на ситуацию с травлей защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за видеоролик со скандированием "Слава Украине!" после поединка против сборной России на чемпионате мира-2018.

Ермоленко изобразил Виду под прицелом т. н. вежливого человека – солдата российской армии, который осуществлял аннексию Крыма. Новый плакат иллюстратор опубликовал в своем Facebook.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

"Мессі та Роналду наср*ти на Україну – вони їдуть заробляти гроші". Художник – проти ЧС у Росії