Віда з гаслом "Слава Україні!" став героєм нового плакату художника Єрмоленка, який бойкотує ЧС-2018

Відомий український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко відреагував на ситуацію із цькуванням оборонця збірної Хорватії Домагоя Віди за відеоролик зі скандуванням "Слава Україні!" після поєдинку проти збірної Росії на чемпіонаті світу-2018.

Єрмоленко зобразив Віду під прицілом т. зв. ввічливої людини – солдата російської армії, який здійснював анексію Криму. Новий плакат ілюстратор опублікував у своєму Facebook.

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Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

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