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Віда з гаслом "Слава Україні!" став героєм нового плакату художника Єрмоленка, який бойкотує ЧС-2018

12:19 1270 Читать на русском
Віда з гаслом "Слава Україні!" став героєм нового плакату художника Єрмоленка, який бойкотує ЧС-2018
Домагой Віда / ТАСС

Відомий український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко відреагував на ситуацію із цькуванням оборонця збірної Хорватії Домагоя Віди за відеоролик зі скандуванням "Слава Україні!" після поєдинку проти збірної Росії на чемпіонаті світу-2018.

Єрмоленко зобразив Віду під прицілом т. зв. ввічливої людини – солдата російської армії, який здійснював анексію Криму. Новий плакат ілюстратор опублікував у своєму Facebook.

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Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

"Мессі та Роналду наср*ти на Україну – вони їдуть заробляти гроші". Художник – проти ЧС у Росії

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда Росія - Хорватія Хорватія Хорватія
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год
:
15
хв
Франція
21:00
Бельгія
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