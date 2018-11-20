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Вице-президент Монако Васильев получает 10% от каждой продажи игроков Монако, - Football Leaks

14:10 34 Читати українською
Вице-президент Монако Васильев получает 10% от каждой продажи игроков Монако, - Football Leaks
Вадим Васильєв / соцмережі

Вице-президент Монако Вадим Васильев получает процент от каждой продажи игроков французского клуба.

Об этом говорится в отчете Football Leaks. В сезоне 2015/16 россиянин благодаря трансферам заработал 5,3 млн евро, а в сезоне 2016/17 – 5,4 млн. Интересно, что в контракте Васильева из Монако этот пункт значится как "особый бонус".

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Сам Васильев подтвердил, что получает определенный процент от продажи игроков. По итогам сезона 2017/18 Вадим получит еще больше бонусных средств, ведь именно в этом сезоне "монегаск" продали Мбаппе, Бакойоко, Бернарду Силву и Мэнди.

Монако в этом сезоне показывает катастрофические результаты и после 13 туров находится в зоне вылета Лиги 1.

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Теги
Монако Монако Франция Вадим Васильев
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