Віце-президент Монако Васильєв отримує 10% від кожного продажу гравців Монако, – Football Leaks

Віце-президент Монако Вадим Васильєв отримує відсоток від кожного продажу гравців французького клубу.

Про це йдеться у звіті Football Leaks. У сезоні-2015/16 росіянин завдяки трансферам заробив 5,3 млн євро, а в сезоні 2016/17 – 5,4 млн. Цікаво, що у контракті Васильєва з Монако цей пункт значиться як "особливий бонус".

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Сам Васильєв підтвердив, що отримує певний відсоток від продажу гравців. За підсумками сезону 2017/18 Вадим отримає ще більше бонусних коштів, адже саме у цьому сезоні монегаски продали Мбаппе, Бакойоко, Бернарду Сілву та Менді.

Монако у цьому сезоні показує катастрофічні результати і після 13 турів перебуває в зоні вильоту Ліги 1.

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