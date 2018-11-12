Рыболовлев не будет продавать Монако, пока не выиграет Лигу чемпионов, – вице-президент клуба

Вице-президент Монако Вадим Васильев прокомментировал информацию о желании владельца Дмитрия Рыболовлева продать клуб из-за обвинений в коррупции и торговли влиянием.

"Если в один день мечта Рыболовлева сбудется и Монако выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб", – цитирует Васильева Твиттер Canal Football Club.

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Напомним, владельца Монако Дмитрия Рыболовлева задержали с подозрением в коррупции и торговли влиянием, а в его доме провели обыски, но через несколько дней его отпустили, и бизнесмен уехал в Москву.

Позже появилась информация, что из-за судебных разбирательств Рыболовлев хочет продать клуб.

Монако в сезоне 2018/19 показывает катастрофические результаты и после 13 туров находится в зоне вылета Лиги 1.

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