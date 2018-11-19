Тостер для матери, молочный напиток, цементная компания: как тратили первые серьезные деньги звездные игроки

От Хави до Роналду: "Футбол 24" рассказывает, как известные футболисты распоряжались своими деньгами на рассвете карьеры.

Хави Эрнандес

Леганда Барселоны и сборной Испании на свою первую зарплату купил тостер для матери.

Дровосек, почтальон, рестлер, криминалист. Топ-8 самых необычных профессий бывших футболистов

Криштиану Роналду

5-кратный обладатель "Золотого мяча", получив первые серьезные деньги в Спортинге, сказал своей матери Долорес Авейру, что ей больше не нужно работать.

Эдинсон Кавани

Нападающий ПСЖ приобрел недвижимость в родном городе Сальто и несколько гектаров земли стоимостью 5 млн долларов на берегу реки Арапей (Уругвай).

Серхио Агуэро

Зять Марадоны и кум Месси, разбогатев на трансфере в Манчестер Сити, потратил 1,5 млн дролларив на приобретение спортивного автомобиля Lamborghini Aventador.

Диего Годин

Центральный защитник Атлетико и его товарищ по сборной Уругвая Диего Лугано купили цементную компанию "Cimsa".

Гарет Бейл

Валлийский вингер, перебравшись из Тоттенхэма в мадридский Реал, вложил средства в открытие спортивного бара в Кардиффе.

Джанлуиджи Буффон

Итальянский вратарь с начала своей карьеры инвестировал в недвижимость. Его активы оцениваются в 20 млн евро. Кроме этого, Буффон открыл ресторан в итальянском городе Пистойя.

Луис Суарес

Нападающий Барселоны, играя в Ливерпуле, сотрудничал с британской компанией, которая продает и арендует недвижимость по всему Соединенном Королевстве.

Артуро Видаль

Хавбек Барселоны приобрел два гектара земли вблизи Сантьяго, где построил загородный клуб с полями для гольфа.

Мауро Икарди

Главный снайпер Интера выложыл более 100 тысяч евро в золотой "Hummer H2".

Хуан Мата

Испанец выделил средства на платформу, которая объединяет самые популярные социальные сети вместе с YouTube, Vimeo и Tumbr.

Каземиро

Бразильский хавбек в детстве мечтал попробовать популярный напиток из молока под названием Якульт. Из-за высокой цены на продукт Каземиро реализовал свое желание только после того, как получил зарплату в Сан-Паулу.

Арда Туран

Экс-хавбек Барселоны, заработав первую большую сумму, осуществил мечту своего отца и приобрел ему автозаправку.