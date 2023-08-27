Французский защитник решил летом сменить клуб, впрочем, мюнхенцы надеются уговорить его остаться в команде. Пока что все попытки Баварии сорвать уход Бенжамена Павара провалились.

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Как информирует Фабрицио Романо, француз не сыграет в матче против Аугсбурга, который запланирован на воскресенье, 27 августа. Павар просто ждет момента, когда присоединится к Интеру, с которым уже согласовал детали личного контракта. Бавария запланировала новый раунд переговоров, которые станут решающими. Ранее BILD сообщал, что француз трижды пропустил тренировки с командой.

Бенжамен Павар выступает за мюнхенцев с 2019 года. Французский защитник отыграл за Баварию в 163 матчах. В активе футболиста 12 голов и 12 результативных передач. Вместе с командой он завоевал четыре титула чемпиона Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции Павар стал вице-чемпионом мира в Катаре.

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