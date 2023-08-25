Бавария в своем твиттере подтвердила переход 23-летнего израильского голкипера Даниэля Перетца.

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Интересно, что он стал первым израильтянином в истории мюнхенского клуба. Перетц стал альтернативой Кепи, которого длительное время сватали в Баварию, но в итоге он оказался в Реале.

К слову, Бавария заплатила за вратаря молодежной сборной Израиля 5 млн евро (предыдущим клубом был Маккаби Тель-Авив), а Перетц подписал контракт на 5 лет. Даниэль выступал за Маккаби с 2019 года, отыграв за Маккаби в 101 встрече. На Евро-2023 U-21 Даниэль выиграл серию пенальти у сборной Грузии и помог Израилю выйти в полуфинал и завоевать путевку на Олимпиаду-2024.

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